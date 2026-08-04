सावन के महीने में देशभर के शिवालयों में शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान श्रद्धालु महादेव की विधि-विधान से पूजा अर्चना करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन करने जाते हैं। भारत में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक सोमनाथ में भी है। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है।

समुद्र किनारे स्थित भगवान शिव का यह मंदिर लगभग 155 फीट ऊंचा है और इसके शिखर पर स्थापित विशाल ध्वज जिसे पताका कहते हैं, दिन में तीन बार बदला जाता है। मंदिर परिसर में स्थित बाण स्तंभ पर अंकित है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में बीच में कोई भूभाग नहीं है, केवल समुद्र ही समुद्र है। सोमनाथ मंदिर के आसपास घूमने लायक कई जगहें हैं।

1- त्रिवेणी संगम

सोमनाथ मंदिर से त्रिवेणी संगम करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां हिरण, कपिला और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है। भक्त सोमनाथ मंदिर के दर्शन से पहले या बाद में यहां स्नान और पूजा के लिए आते हैं।

2- सोमनाथ बीच

अरब सागर के किनारे स्थित यह बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। सूर्यास्त के समय यहां का नजारा काफी मनमोहक हो जाता है। सोमनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन के बाद यहां भी घूमने जा सकते हैं।

3- प्रभास पाटन म्यूजम

अगर आपको इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी है, तो प्रभास पाटन संग्रहालय जा सकते हैं। यहां सोमनाथ मंदिर से जुड़े प्राचीन अवशेष, मूर्तियां, शिलालेख और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, जो मंदिर के इतिहास की झलक दिखाती हैं।

4- जूनागढ़

सोमनाथ मंदिर से जूनागढ़ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। यह गुजरात के बेहतरीन जगहों में से एक है। यहां आप ऊपरकोट किला और गिरनार प्रर्वत का शानदार नजारा देख सकते हैं। गिरनार का जहां धार्मिक महत्व बेहद खास है तो वहीं, ट्रैकिंग के लिए भी यह काफी प्रसिद्ध है।

5- गिर नेशनल पार्क

सोमनाथ से करीब 65-70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिर नेशनल पार्क में आप कई तरह के जंगली जीव देखने जा सकते हैं। यह एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। यहां पर जीप सफारी से शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय और कई पक्षियों को देख सकते हैं।

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