Shiv Temples in Delhi: सावन का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दौरान लाखों भक्त शिव मंदिरों में दर्शन करने और जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। इस साल सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो यहां पर मौजूद कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन का प्लान कर सकते हैं। परिवार, दोस्त, पार्टनर या अकेले यहां पर भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। शिव जी के इन मंदिरों में आपको एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव हो सकता है।

श्री गौरी शंकर मंदिर

दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध श्री गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। भगवान शिव का आर्शीवाद लेने यहां श्रद्धालु आते हैं। सावन के पहले सोमवार को आप इस मंदिर में दर्शन करने का प्लान बना सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। सावन में इस मंदिर को बहुत ही आकर्षक तरीके फूलों, झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।

नीली छतरी मंदिर

दिल्ली के जमुना बाजार के निगमबोध घाट पर स्थित नीली छतरी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के पास युधिष्ठर ने निगमबोध घाट की स्थापना की थी, जहां पर अश्वमेध यज्ञ किया था।

मंगल महादेव बिरला कानन मंदिर

दिल्ली-गुड़गांव एनएस 8 में स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। यहां भगवान शिव की करीब 100 फीट ऊंची मूर्ति है, जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। साथ में यहां राधा कृष्ण और सीता राम जी की ऊंची प्रतिमा भी है। सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर यहां ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। चारों तरह शिव के जय-जयकार के नारे लगते हैं। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। यहां पर आप परिवार के साथ दर्शन करने जा सकते हैं।

शिव मंदिर गुफावाला

दिल्ली के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में शामिल गुफावाला मंदिर प्रीत विहार इलाके में स्थित है। इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। इस मंदिर में एक बड़ी गुफा है जिसका निर्माण करीब 22 साल पहले हुआ था। सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने यहां जाने का प्लान कर सकते हैं। यहां आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने का मौका मिलेगा।

श्री किलकारी भैरव मंदिर

पुराने किले के पास स्थित श्री किलकारी भैरव मंदिर भगवान शिव का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह भगवान शिव के रूप बाबा भैरवनाथ को समर्पित है। यहां पर सावन में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, तो यह मंदिर अच्छा विकल्प रहेगा।