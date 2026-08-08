रेगिस्तान, रेनफॉरेस्ट और ऊंचे पठारों से घिरा भारत हिमालय से लेकर हिंद महासागर के ट्रॉपिकल द्वीपों तक फैला हुआ है। भारत में कई ऐसी छिपी हुई जगहें हैं, जो मैप के कोने में मौजूद हैं। इन जगहों की खासियत भौगोलिक स्थिति, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत, अनोखी और दूर-दराज जगहों पर समय बिताना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के माणा से लेकर ग्रेट निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट तक, ऐसी ही 5 जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं।

आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जो भारत के मैप के छोर पर मौजूद हैं। इन खूबसूरत जगहों को आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

इंदिरा कोल ( Indira Col), लद्दाख

सियाचिन ग्लेशियर के पास पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां और ग्लेशियरों से घिरी यह जगह देश के सबसे दूर-दराज इलाकों में से एक है। यहां पर पर्यटकों के लिए पहुंचना मुश्किल है क्योंकि यह संवेदनशील इलाका है जहां सिर्फ भारतीय सेना के जवान रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण जगह

भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट

सियाचिन ग्लेशियर के करीब स्थित

बहुत ऊंचाई वाला इलाका

सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण

इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आईलैंड

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह जगह हिंद महासागर के खूबसूरत नजारे और लाइटहाउस के लिए जानी जाती है। साल 2004 में आई सुनामी की वजह से यहां की जमीन धंस गई जिससे लाइटहाउस का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया।

देखने लायक जगहें

भारत का दक्षिण पॉइंट

ऐतिहासिक लाइटहाउस

ग्रेट निकोबार की जैवविविधता

हिंद महासागर के नजारे

किबिथू (Kibithu), अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ (Anjaw) जिले में स्थित किबिथू भारत के सबसे पूर्वी आबादी वाली जगहों में से एक है। भौगोलिक स्थिति के कारण यहां पर सबसे पहले सूर्योदय देखा जा सकता है।लोहित नदी के किनारे और एलएसी (LAC) के पास स्थित इस जगह से पहाड़ों के आकर्षक नजारे देख सकते हैं।

घूमने की जगहें

सूर्योदय का नजारा

मिशमी आदिवासी संस्कृति

लोहित घाटी का शानदार दृश्य

गुहार मोती (Guhar Moti), गुजरात

गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहार मोती सर क्रीक और भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बसा है। यह शांत गांव देश की सबसे पश्चिमी बसावटों में से एक है। यहां पर नमक के दलदली मैदानों और अरब सागर के तट का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा।

घूमने की जगहें

तटीय लैंडस्केप

बर्ड वॉचिंग

रेगिस्तान और समुद्र का अद्भुत मिलन

माणा (Mana), उत्तराखंड

उत्तराखंड का खूबसूरत गांव माणा घूमने के लिए बेहतरीन जगह है। यह बद्रीनाथ तीर्थ स्थल से करीब 3 किमी की दूरी पर स्थित है। इसे भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। भारत-चीन बॉर्डर पर स्थित यह गांव अपनी पौराणिक कथाओं, पत्थर के घरों और हिमालय के शानदार नजारों के लिए मशहूर है।

घूमने लायक जगहें

भीम पुल

व्यास गुफा

सरस्वती नदी

माणा भोटिया संस्कृति