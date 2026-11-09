विदेश यात्रा की योजना बनाते समय लोग अक्सर यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को किन-किन देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिल सकता है। यह सुविधा यात्रा को काफी आसान बना देती है। अक्टूबर 2026 तक भारतीय पासपोर्ट धारक 25 देशों की बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, वीजा-फ्री सुविधा का मतलब यह नहीं है कि इन देशों में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। संबंधित देश के इमिग्रेशन अधिकारी यात्रियों को प्रवेश देने से मना कर सकते हैं।

हाल ही में दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर एक भारतीय दंपती को वीजा-फ्री यात्रा की पात्रता होने के बाद भी रोक दिया गया और वापस भारत भेज दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वीजा-फ्री यात्रा का वास्तविक मतलब क्या है और किन परिस्थितियों में यात्रियों को प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।

वीजा-फ्री यात्रा का मतलब

द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने इस बारे में ग्रीनव्यू ट्रैवल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक सारिका मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने बताया, “वीजा-फ्री सुविधा का मतलब है कि कोई यात्री किसी खास उद्देश्य और तय समय के लिए पहले से वीजा लिए बिना दूसरे देश की यात्रा कर सकता है।” हालांकि, इसका मतलब नहीं है कि उस देश में प्रवेश करना यात्री का अधिकार बन जाता है। वह आगे कहती हैं, किसी यात्री को देश में प्रवेश देना है या नहीं, इसका फैसला सीमा पर तैनात इमिग्रेशन अधिकारी करते हैं। इसके लिए वे यात्री के दस्तावेजों, यात्रा के उद्देश्य और पात्रता की जांच करते हैं। जरूरी दस्तावेज न होने पर एयरलाइन भी यात्री को विमान में चढ़ने से रोक सकती है। आमतौर पर वीजा-फ्री सुविधा के तहत किसी दूसरे देश में नौकरी करने, लंबे समय तक पढ़ाई करने या वहां रहने की अनुमति नहीं मिलती है।”

इसके अलावा, वह सलाह देती हैं कि यात्रा से पहले भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए संबंधित देश के सरकारी इमिग्रेशन पोर्टल और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर वीजा से जुड़े नियमों की जानकारी जरूर जांच लें। साथ ही, यह भी पता कर लें कि वहां कितने दिनों तक रुकने की अनुमति है और यात्रा का कौन सा उद्देश्य मान्य है। पासपोर्ट की वैधता के अलावा यह भी जांचना जरूरी है कि कहीं यात्रा से पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ऑनलाइन पंजीकरण या ट्रांजिट वीजा की जरूरत तो नहीं है।

जरूरी दस्तावेज

सारिका मल्होत्रा सलाह देती हैं कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की प्रिंट कॉपी अपने पास रखें। साथ ही, उनकी डिजिटल कॉपी भी फोन में ऑफलाइन सेव कर लें,ताकि इंटरनेट न होने पर भी उनका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि, अलग-अलग देशों के हिसाब से दस्तावेजों की जरूरत में थोड़ा अंतर हो सकता है।

पासपोर्ट की वैधता जांचें: यात्रा से पहले यह जांच कर लें कि आपका पासपोर्ट संबंधित देश के नियमों के अनुसार वैध है या नहीं। कुछ देशों में वापसी की तारीख के बाद भी पासपोर्ट कम से कम छह महीने तक वैध माना जाता है, जबकि कुछ देशों के नियम अलग हो सकते हैं।

वापसी की टिकट: अपने पास वापसी का टिकट या आगे किसी दूसरे देश जाने का टिकट जरूर रखना चाहिए। इससे यह साबित करने में मदद मिलती है कि आप वहां रुकने की तय अवधि के भीतर देश छोड़ देंगे। अगर आपने अलग-अलग टिकट बुक किए हैं, तो बीच में पड़ने वाले देश में प्रवेश और सामान दोबारा लेने से जुड़े नियम भी जांच लें।

रुकने की जगह का प्रमाण: यात्रा के दौरान ठहरने की जगह का प्रमाण भी अपने पास रखना चाहिए। अगर होटल में ठहर रहे हैं, तो उसकी बुकिंग की कॉपी साथ रखें और किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर रुक रहे हैं, उनका पता, फोन नंबर और निमंत्रण पत्र अपने पास जरूर रखें।

पैसों का प्रमाण: विदेश यात्रा के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे होने का प्रमाण भी रखना जरूरी है। इसके लिए हाल के बैंक स्टेटमेंट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला कार्ड या किसी प्रयोजक या आर्थिक सहायता पत्र रख सकते हैं। अगर आपकी यात्रा का खर्च कोई दूसरा व्यक्ति उठा रहा है, तो इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।

यात्रा का उद्देश्य: यात्रा का संक्षिप्त कार्यक्रम तैयार रखें। इसके साथ ही यात्रा के उद्देश्य से जुड़े दस्तावेज भी संभालकर रखना चाहिए।

ट्रैवल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेज: यात्रा के दौरान यात्रा बीमा, डॉक्टर की पर्ची और जरूरी स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज भी साथ रखने चाहिए। साथ ही संबंधित देश के सीमा शुल्क और आगमन से जुड़े फॉर्म की जरूरत हो तो उन्हें भी पहले से पूरा कर लेना चाहिए। यह भी जांच लें कि संबंधित देश में दवाइयां ले जाने की अनुमति है या नहीं।

बच्चों के साथ यात्रा करने पर रखें ये चीजें: अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता में से केवल एक के साथ या किसी दूसरे वयस्क के साथ यात्रा कर रहा है. तो उसका पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज साथ में रखने चाहिए।

सारिका मल्होत्रा के अनुसार, इमिग्रेशन अधिकारी के सवालों का जवाब शांत रहकर और सही-सही देना चाहिए। यात्रा के दौरान जिन देशों से होकर गुजरना है, उनके नियमों की भी जानकारी जरूरी है। इसमें ट्रांजिट के लिए रुकने वाले देश भी शामिल हैं। साथ ही, वहां रुकने की तय अवधि और यात्रा से जुड़ी शर्तों का पालन करें। सभी जरूरी दस्तावेज होने से देश में प्रवेश की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन इससे इमिग्रेशन अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी यात्रा का उद्देश्य सही है, आप तय समय के लिए वहां जा रहे हैं और नियमों का पालन करेंगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों और संबंधित विषय के विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।

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