भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी डाइट को लेकर काफी सख्त हो गए हैं। विराट कोहली दिल्ली में पले-बड़े हैं और बचपन से ही उन्हें स्ट्रीट फूड खाना काफी पसंद रहा है। पानी पूरी, छोले भटूरे और रोल उन्हें काफी पसंद हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शेफ विकास खन्ना के साथ खाने के दौरान बातचीत में विराट कोहली ने दिल्ली में बिताए अपने शुरुआती दिनों के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने अपनी पसंदीदा चाइनीज फूड वैन को भी याद किया, जहां वे अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। उन्होंने अपनी पसंदीदा चाइनीज डिश के बारे में भी बताया।
विराट कोहली ने विकास खन्ना से बातचीत के दौरान बताया कि दिल्ली में चुक चुक मेल नाम की एक चाइनीज फूड वैन थी, जहां उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट चाइनीज फूड खाया था। वहां उन्होंने मनचाऊ सूप और फ्राइड राइस खाए थे, जो उन्हें काफी पसंद आए। अगर आप भी इन डिश का स्वाद लेना चाहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं।
वेज मनचाऊ सूप
सामग्री
तेल- 2 चम्मच
लहसुन- 1 चम्मच
अदरक- 1 चम्मच
हरी मिर्च- 1
हरा प्याज- 2 चम्मच
गाजर- 1/4 कप
पत्ता गोभी- 1/4 कप
बीन्स- 1/4 कप
शिमला मिर्च- 1/4 कप
मशरूम- 1/4 कप
वेजिटेबल स्टॉक- 3 कप
सोया सॉस- 1 चम्मच
रेड चिली सॉस- 1 चम्मच
विनेगर- 1 चम्मच
काली मिर्च पाउडर- 1/2 चम्मच
नमक- स्वादानुसार
कॉर्न स्टार्च- 1 चम्मच
फ्राइड नूडल्स- 2 चम्मच
हरे धनिया- 1 चम्मच
बनाने की विधि
सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धो लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर कुछ देर भून लें। अब इसमें हरी प्याज डालें और कुछ देर पकाएं। इसके बाद बाकी सब्जियों को डालकर करीब 2 से 3 मिनट तक चलाएं। इसमें नमक, काली मिर्च और सभी मसालों को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब वेजिटेबल स्टॉक डालें और इसे उबालने दें। अब इसमें कॉर्न स्टार्च का घोल डालकर पकाएं। जब यह गाढ़ा हो जाए तो सूप को बाउल में निकालकर सर्व करें। गार्निश करने के लिए फ्राइड नूडल्स, हरी प्याज और हरे धनिया डालें।
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वेज फ्राइड
सामग्री
चावल- 1 कप
प्याज- 1
गाजर- 1/4 कप
अदरक- 2 चम्मच
लहसुन- 2 चम्मच
हरी मिर्च- 1 चम्मच
सोया सॉस- 1/2 चम्मच
तेल- 1 चम्मच
बटर- 2 चम्मच
नमक-स्वादानुसार
काली मिर्च- 1/2 चम्मच
बनाने का तरीका
सबसे पहले चावल को अच्छी तरह पानी से धोकर उबाल लें। जब चावल पक जाएं तो पानी निकालकर उन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें बटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब गाजर और हरी प्याज डालकर कुछ देर पकाएं। जब सब्जियां हल्की पक जाएं, तो इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब चावल डालकर अच्छी तरह सभी सामग्री को मिक्स करें। इस तरह गर्मागर्म फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे।