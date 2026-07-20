मशहूर कॉमेडियन-एक्टर वीर दास किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपनी मेहनत के दम पर फैंस के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। एमी अवॉर्ड जीतने वाले वह पहले भारतीय कॉमेडियन हैं। हाल ही में अपनी मॉर्निंग रूटीन की झलक साझा की। उन्होंने बताया कि वह सुबह जल्दी उठने के बाद डबल एस्प्रेसो और पीनट बटर लेते हैं और फिर आधे घंटे तक टहलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रूटीन हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है और खाली पेट कॉफी पीने से कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है।

बता दें कि कॉमेडियन वीर दास ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए अपनी 12 घंटे की दिनचर्या की झलक दिखाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका दिन सुबह 5:30 बजे शुरू होता है और वह दिन की शुरुआत कुछ खास आदतों के साथ करते हैं।

वीर दास के अनुसार, सुबह उठने के बाद वह सबसे पहले अपने लिए समय निकालते हैं। वह जर्नल लिखते हैं और दिन के लिए अपने लक्ष्य तय करते हैं। इसके बाद करीब 5:50 बजे वह डबल एस्प्रेसो कॉफी के साथ पीनट बटर लेते हैं। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक वॉक करते हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद वह स्क्रीनप्ले पढ़ते हैं और फिर वर्कआउट भी करते हैं।

वीर दास ने वीडियो में यह भी बताया कि वह एयर बाइक पर इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें 30 सेकंड तक तेज पैडलिंग और फिर 20 सेकंड का आराम शामिल होता है। आराम के दौरान उन्हें जो नए आइडिया आते हैं, उन्हें वह तुरंत नोट भी कर लेते हैं।

क्या कॉफी और पीनट बटर से दिन की शुरुआत करना सही है?

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब इस बारे में मुंबई के ठाणे स्थित KIMS हॉस्पिटल की चीफ डाइटिशियन डॉ. अमरीन शेख से बात कि तो उन्होंने बताया किसी भी मॉर्निंग रूटीन का सबसे अहम हिस्सा उसका लगातार और लंबे समय तक पालन कर पाना है। सुबह जल्दी उठना और नियमित दिनचर्या अपनाना शरीर की जैविक घड़ी (बॉडी क्लॉक) के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति पर्याप्त नींद भी ले रहा हो।

डॉ. अमरीन शेख ने कहा, जर्नलिंग तनाव कम करने में मदद कर सकती है, जिसका सकारात्मक असर पूरी सेहत पर पड़ता है। वहीं कॉफी सतर्कता और फोकस बढ़ा सकती है, जबकि पीनट बटर में मौजूद हेल्दी फैट और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन कैफीन के अब्जॉर्प्शन रेट को धीमा कर सकते हैं।

हर किसी के लिए नहीं है यह आदत

विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूटीन सभी लोगों के लिए सही नहीं हो सकती। डॉ. अमरीन शेख के मुताबिक, खाली पेट डबल एस्प्रेसो पीने से कुछ लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन, घबराहट या दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर उन लोगों में जो कैफीन के प्रति संवेदनशील हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पीनट बटर पौष्टिक जरूर है, लेकिन इसे संपूर्ण नाश्ता नहीं माना जा सकता। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स नहीं होते, जिनकी शरीर को सुबह आवश्यकता होती है।

हेल्दी ब्रेकफास्ट करना जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार, कॉफी और पीनट बटर लेने के एक-दो घंटे के भीतर संतुलित नाश्ता करना चाहिए। इस नाश्ते में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन, साबुत अनाज और फल या सब्जियां शामिल होनी चाहिए।

डॉ. अमरीन शेख ने उदाहरण देते हुए कहा कि अंडे और होल ग्रेन टोस्ट, स्प्राउट्स के साथ वेजिटेबल पोहा या फिर फलों और नट्स के साथ ग्रीक योगर्ट जैसे विकल्प ज्यादा संतुलित नाश्ता माने जा सकते हैं।

सुबह कॉफी से पहले पानी पीना भी जरूरी

डाइटिशियन का कहना है कि सुबह उठते ही केवल कॉफी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रातभर की नींद के बाद शरीर को दोबारा हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। इससे पाचन तंत्र को भी मदद मिलती है।

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

विशेषज्ञों के अनुसार, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जायटी, नींद की समस्या या कैफीन संवेदनशीलता वाले लोगों को खाली पेट कॉफी पीने से बचना चाहिए।

यहां देखें वीडियो: https://www.instagram.com/reels/DaX4mHFoSyl

इसके अलावा डायबिटीज से पीड़ित लोगों को पीनट बटर की मात्रा पर भी ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाश्ता संतुलित हो।

डॉ. अमरीन शेख ने कहा, सबसे अच्छी मॉर्निंग रूटीन वही होती है जो आपकी स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार हो, लंबे समय तक आसानी से अपनाई जा सके और दिनभर एनर्जी बनाए रखने में मदद करे। केवल किसी सेलिब्रिटी की आदत को देखकर उसे अपनाना जरूरी नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई डाइट, एक्सरसाइज या हेल्थ रूटीन को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।