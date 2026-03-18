Navratri Protein Diet Vegetarian Options: बहुत सारे लोग नवरात्र में अंडे खाने से परहेज करते हैं। ऐसे में अगर आप प्रोटीन डाइट पर हैं या फिर जिम जाते हैं तो अंडे की बजाय कुछ शाकाहारी विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप भी प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए रोजाना अंडे का सेवन करते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्रत-त्योहार आने से खानपान में बदलाव आना तय है। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेगी। व्रत के नियमों का उल्लंघन किए बिना अपने प्रोटीन सेवन को पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर स्थिर रहेगा बल्कि प्रोटीन की कमी भी नहीं होगी।

दही

नवरात्रि में प्रोटीन के लिए आप दही खा सकते हैं। अगर आप एक कप दही खाते हैं तो उससे आपको करीब 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप इसमें चिया सीड्स भी मिला सकते हैं।

मखाने

व्रत के दौरान या नवरात्रि में आप प्रोटीन के लिए आहार में मखाने शामिल कर सकते हैं। यह पौष्टिक विकल्प है। अगर आप एक कप मखाना खाते हैं तो इससे आपको करीब 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। साथ ही कैल्शियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी मिलेंगे।

कद्दू के बीज

प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप कददू के बीज खा सकते हैं। अगर आप 20 ग्राम कद्दू के बीज खाते हैं तो इससे आपको करीब 8 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसे खाने से आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। साथ ही वसा और मैग्नीशियम भी प्राप्त होगा।

भीगी हुई मूंगफली

प्रोटीन की प्राप्ति के लिए आप भीगी हुई मूंगफली का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर, हेल्थी वसा, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा। नवरात्रि में आप भीगी हुई मूंगफली आप सुबह खा सकते हैं।

राजगीरा

नवरात्रि में आप राजगीरा खा सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन के साथ-साथ कई पोषक तत्व मिल सकते हैं। इसमें आवश्यक मीनो एसिड होते हैं। यह ग्लूटन मुक्त अनाज होता है। इसके लड्डू या नमकीन दलिया आप खा सकते हैं।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।