बिरयानी सब्जियों और मसालों से तैयार होने वाली बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। इसे हर घर में अलग-अलग अंदाज और स्वाद के साथ बनाया जाता है। सर्दियों के समय इसमें कई तरह की सब्जियों को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। अगर आप रोजाना रोटी-सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार बिरयानी ट्राई कर सकते हैं। जिसे मटर, नारियल और अन्य मसालों की मदद से अलग अंदाज में बनाया जा सकता है।

मटर एक ऐसी सब्जी है, जिसे कई सब्जियों के साथ मिलाकर बनाया जा सकता है। इससे मजेदार बिरयानी भी बनाई जा सकती है। अगर कभी मन करे, तो इसे घर पर बनाना आसान है। यह पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होती है और अमूमन सभी को पसंद आती है। सर्दियों के समय ताजी मटर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप इसे ट्राई करना चहते हैं, तो यहां दी गई रेसिपी से आइडिया ले सकते हैं।

सामग्री

बासमती चावल: 200-250 ग्राम

हरी मटर: 150 ग्राम

प्याज: एक

टमाटर: दो

अदरक-लहसुन का पेस्ट: दो चम्मच

हरी मिर्च: दो-तीन

हरा धनिया: आधी कटोरी

पुदीने के पत्ते: पांच-सात

गरम मसाला पाउडर: एक चम्मच

कटा हुआ नारियल: तीन-चार चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने की विधि

सबसे पहले बासमती चावल को धोकर उसे नरम होने तक उबाल लें और फिर उसमें से अतिरिक्त पानी निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसी बीच, एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें कटे हुए टमाटर डाल कर उन्हें नरम होने तक भूनें। फिर सूखे नारियल को बारीक काट लें। भूने हुए टमाटर और नारियल को मिक्सी में पीस कर उसका पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद कड़ाही में फिर से तेल गरम करें और उसमें तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची तथा दालचीनी डालकर तब तक भूनें, जब तक वे फूल न जाएं। फिर कटी हुई हरी मिर्च डालकर हल्का सा भूनें और कटा हुआ प्याज डाल दें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर उसे कच्ची महक खत्म होने तक भूनें।

अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाकर हल्का-सा भूनें। फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां डालें। इसके बाद हरी मटर डालकर उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाएं और उसे तीन-पांच मिनट तक पकाएं। फिर इसमें टमाटर-नारियल का पेस्ट और नमक डालकर दो-तीन मिनट तक पकाएं। जब पानी सूख जाए, तो इसमें उबले हुए चावल डालें और एक-दो मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हुए बड़े चम्मच से इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब मटर बिरयानी तैयार है, इसे दही या रायता के साथ गरमागरम परोसें।