वट सावित्री व्रत का दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 16 मई 2026, शनिवार को है। इस मौके पर महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना है। सोलह श्रृंगार करती हैं। अगर आप इस बार बहुत भारी ज्वेलरी पहनने की बजाय सिंपल लेकिन आकर्षक लुक चाहती हैं, तो कांच की चूड़ियों के साथ गोल्डन घुंघरू वाले कड़े का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। यह सेट पारंपरिक लुक देने के साथ हाथों को खूबसूरत और स्टाइलिश भी दिखाता है। अच्छी बात यह है कि इसे आप अपनी पसंद की साड़ी और रंगों के हिसाब से अलग-अलग तरीके से तैयार कर सकती हैं।

इन दिनों क्यों पसंद किए जा रहे हैं घुंघरू वाले कड़े?

घुंघरू वाले गोल्डन कड़े सिंपल कांच की चूड़ियों को भी फेस्टिव और रिच लुक दे देते हैं। कम बजट में यह सिंपल सी चूड़ियों को सुंदर बना देते हैं। इनके छोटे-छोटे घुंघरू चलते समय हल्की छनक पैदा करते हैं, जिससे पूरा सेट ज्यादा ट्रेडिशनल लगता है। यह सेट बहुत भारी भी नहीं लगता और पूरे दिन पहनने में आरामदायक रहता है।

कैसे आए चलन में जानें

घुंघरू वाले कड़े किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रहे, लेकिन माना जाता है कि इनका चलन सबसे ज्यादा उत्तर भारत और राजस्थान-गुजरात की पारंपरिक ज्वेलरी स्टाइल से लोकप्रिय हुआ। वहां महिलाओं के पारंपरिक श्रृंगार में ऐसी चूड़ियां और कड़े पहने जाते थे जिनमें छोटी-छोटी घंटियां, लटकन या घुंघरू लगे होते थे।

बाद में यह डिजाइन पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी पसंद किया जाने लगा। पहले ये कड़े ज्यादातर शादी, तीज-त्योहार और लोकनृत्य के दौरान पहने जाते थे, क्योंकि चलते समय इनसे हल्की छनक की आवाज आती थी, जो पारंपरिक लुक को और खूबसूरत बनाती थी। धीरे-धीरे कारीगरों ने इन्हें हल्के और मॉडर्न डिजाइन में बनाना शुरू किया, जिसके बाद ये रोजमर्रा के फेस्टिव फैशन का हिस्सा बन गए।

वट सावित्री व्रत वाले दिन ऐसे बनाएं सुंदर चूड़ी सेट

रेड और गोल्ड क्लासिक सेट

अगर आपने लाल, मैरून या बनारसी साड़ी पहनी है, तो लाल कांच की चूड़ियों के बीच में गोल्डन घुंघरू वाले कड़े लगाएं। दोनों तरफ 1-1 चौड़े कड़े लगाने से सेट ज्यादा बैलेंस्ड लगता है। इन्हें आप लाल सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ पेयर कर सकती हैं। लुक को और खूबसूरत बनाने के लिए आप गोल्डन झुमके पहनें। रेड बिंदी लगाएं और सिंपल मेकअप करें।

ग्रीन और गोल्ड ट्रेडिशनल सेट

वट सावित्री व्रत के दिन बहुत सारी महिलाएं हरा रंग की साड़ी पहनती हैं। इनके साथ आप ग्रीन कांच की चूड़ियों के साथ छोटे घुंघरू वाले गोल्डन कड़े पहन सकती हैं। आप इन्हें हरी कॉटन सिल्क या ऑर्गेंजा साड़ी के साथ कैरी करें। मंदिर ज्वेलरी या कुंदन इयररिंग्स के साथ पहनें। गजरा और न्यूड मेकअप रखें।

मल्टीकलर फेस्टिव सेट

अगर आपकी साड़ी में कई रंग हैं, तो मल्टीकलर चूड़ियों के साथ घुंघरू वाले कड़े मिलाकर फेस्टिव सेट बनाया जा सकता है। इसे आप लहरिया, बंधेज या प्रिंटेड साड़ी के साथ पहन सकती हैं। ऑक्सीडाइज्ड या गोल्डन ज्वेलरी इनके साथ अच्छी लगेगी। हल्का वेवी हेयर स्टाइल रखें।

ऑरेंज और येलो ब्राइट सेट

पीले और नारंगी रंग की चूड़ियां गर्मियों के त्योहारों में फ्रेश लुक देती हैं। इनके साथ छोटे-छोटे घुंघरू वाले पतले कड़े हाथों को ज्यादा भरा हुआ दिखाते हैं। इन्हें आप येलो कॉटन साड़ी के साथ पहनें। फ्लोरल ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप रखें।

मरून और ग्रीन रॉयल कॉम्बिनेशन

मरून और हरे रंग का मिक्स सेट ट्रेडिशनल साड़ियों के साथ काफी रिच लगता है। बीच-बीच में गोल्डन कड़े लगाने से पूरा सेट और उभरकर दिखाई देता है। इन्हें आप कांजीवरम या सिल्क साड़ी के साथ पहन सकती हैं। साथ में गोल्डन चोकर पहनें। बन हेयरस्टाइल और गजरा बनाएं।

घुंघरू वाले गोल्डन कड़ों की खासियत

सिंपल चूड़ियों को देते हैं रिच लुक

साधारण कांच की चूड़ियां कई बार बहुत बेसिक लगती हैं। ऐसे में सिर्फ 1-2 घुंघरू वाले गोल्डन कड़े जोड़ने से पूरा सेट भारी और डिजाइनर दिखने लगता है।

ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्स

इन कड़ों में पारंपरिक भारतीय लुक भी होता है और हल्का फैशन टच भी। यही वजह है कि महिलाएं इन्हें सिल्क साड़ी से लेकर ऑर्गेंजा और कॉटन साड़ी तक के साथ पहन रही हैं।

फोटो और वीडियो में आते हैं आकर्षक

सोशल मीडिया, रील्स और वेडिंग फोटोग्राफी में हाथों की ज्वेलरी पर काफी फोकस रहता है। घुंघरू वाले कड़े कैमरे में ज्यादा डिटेल और शाइन देते हैं, इसलिए भी इनका ट्रेंड बढ़ा है।

कम खर्च में मिलता है फेस्टिव लुक

भारी कंगन या महंगे सेट की बजाय महिलाएं अब आर्टिफिशियल घुंघरू वाले कड़े पसंद कर रही हैं। ये बजट फ्रेंडली होने के साथ फेस्टिव लुक भी देते हैं।

हर रंग की चूड़ियों के साथ आसानी से मैच

गोल्डन घुंघरू वाले कड़े लाल, हरे, पीले, गुलाबी और मल्टीकलर कांच की चूड़ियों के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं। इससे अलग-अलग साड़ियों के लिए नया सेट बनाना आसान हो जाता है।

हाथों को दिखाएं भरा हुआ

पतली चूड़ियों के बीच जब घुंघरू वाले कड़े लगाए जाते हैं, तो हाथ ज्यादा भरे हुए और आकर्षक दिखते हैं। यही वजह है कि व्रत, तीज और शादी-ब्याह में महिलाएं इन्हें खास तौर पर पहनना पसंद करती हैं।