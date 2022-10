Hair Care: वैसलीन सिर्फ त्वचा के लिए ही नहीं बालों के लिए भी है फायदेमंद! ऐसे बनाएं हेयर पैक

Vaseline for Hair: Can You Use Petroleum Jelly: पेट्रोलियम जेली के मॉइस्चराइजिंग गुणों को जैतून के तेल की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है।

बालों को स्मूथ और हाइड्रेटेड बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक बार हेयर मास्क जरूर से लगाएं। (Image: Freepik)

