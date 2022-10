Diwali 2022: मां गंगा के सामने मस्जिद और बालाजी के दर्शन, यह कहीं और नहीं मिलेगा; जानिए क्यों खास है बनारस की दिवाली

सदियों से वाराणसी और दीपावली का एक पारंपरिक संबंध है। जो परंपरा, गंगा-जमुनी तहज़ीब और प्रसिद्ध पूरबिया की पवित्र और धर्मनिरपेक्ष पहचान से जुड़ा हुआ है।

दिवाली उत्सव के लिए तैयार वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परिसर (पीटीआई फोटो)

