Wildflower Destinations in India: मानसून में उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स (फूलों की घाटी) तरह-तरह के खूबसूरत फूलों से घिर जाती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित यह जगह हर साल हजारों प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। हालांकि भारत में फूलों की खूबसूरती देखने के लिए आपको सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स जाने की जरूरत नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई जगह हैं, जहां पर आपको जंगली फूलों के शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। मानसून के दौरान यहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अगर आप इस बार भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत और नेचुरल जगह पर जाना चाहते हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

हिमालय के ऊंचे घास के मैदानों से लेकर पश्चिमी घाट के धुंध से ढके पठारों तक, कई ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ हफ्तों के लिए फूलों की बहार देखने को मिलती है। यहां कई ऐसी फूलों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। आइए जानते हैं इन खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं।

कास पठार, महाराष्ट्र

अगस्त के आखिर से अक्टूबर के शुरुआत के बीच कास पठार फूलों की चादर से ढक जाता है। यूनेस्को की इस वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट पर फूलों वाले पौधों की 850 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इसमें कई प्रजातियां ऐसी हैं, जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी। यहां पर घूमने के लिए आप अगस्त से अक्टूबर के बीच प्लान बन सकते हैं।

युमथांग घाटी, सिक्किम

उत्तरी सिक्किम में 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित युमथांग घाटी अपने अल्पाइन घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आपको रंग-बिरंगे प्रिम्युला, पॉपी और रोडोडेंड्रॉन के फूल दिखेंगे। बर्फ से ढके पहाड़ हिमालय की इस खूबसूरत जगह को और सुंदर बनाते हैं। यहां पर आप अप्रैल से जून के बीच घूमने का प्लान कर सकते हैं।

उत्तरी सिक्किम में 3,500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित युमथांग घाटी अपने अल्पाइन घास के मैदानों के लिए मशहूर है, जो रंग-बिरंगे प्रिम्युला, पॉपी और रोडोडेंड्रॉन के फूलों से सजे रहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ हिमालय की इस खूबसूरत जगह के लिए एक शानदार बैकग्राउंड बनाते हैं।

दजुको घाटी, नागालैंड-मणिपुर

दजुको घाटी मानसून के दौरान हरी-भरी पहाड़ियों से घिर जाती है, जिसका नजारा बहुत ही आकर्षक होता है। इस दौरान घास के मैदानों में कई जंगली फूल खिलते हैं। यहां आपको दुर्लभ दजुको लिली को देखने का मौका मिल सकता है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। यहां घूमने का बेहतरीन समय जून से सितंबर माना जाता है।

एराविकुलम नेशनल पार्क, केरल

केरल का एराविकुलम नेशनल पार्क नीलकुरिंजी फूल के लिए मशहूर है, जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। लेकिन यहां आपको पहाड़ी घास के मैदानों में कई तरह के मौसमी जंगली फूल देखने को मिलेंगे। यह पश्चिमी घाट के समृद्ध जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। यहां घूमने के लिए आप सितंबर से फरवरी के बीच आ सकते हैं।

संदक्फू, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल का संदक्फू भारत के सबसे ऊंचे ट्रेकिंग रूट्स में से एक है जहां से हिमालय के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। वसंत के मौसम में इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहां ढलानों पर रोडोडेंड्रॉन, मैगनोलिया, ऑर्किड और पहाड़ी फूल खिलते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो यहां पर ट्रिप बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से मई के बीच का है।

मुन्नार ग्रासलैंड, केरल

मुन्नार में चाय के बागानों के अलावा यहां मौजूद शोला ग्रासलैंड आकर्षण का केंद्र है। इन जंगलों में आपको कई तरह के ऑर्किड, बाल्सम और मौसम के अनुसार खिलने वाले जंगली फूल देखने को मिलेंगे। मानसून और उसके बाद के महीनों में यह जगह रंग-बिरंगे फूलों से ढक जाती है। यहां घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अक्टूबर है।