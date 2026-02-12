Valentine’s Day 2026 Weekend Trip Ideas: वैलेंटाइन वीक चल रहा है। ऐसे में कपल्स एक-दूसरे के साथ समय बिताने और प्यार जताने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बार वैलेंटाइन डे भी शनिवार का पड़ रहा है। ऐसे में कपल्स के पास बहुत अच्छा मौका है कहीं घूमने जाने का। अगर आपने अभी तक कहीं जाने का प्लान नहीं बनाया है और इस सोच में हैं कि आपको कहां जाना चाहिए तो यहां हम आपको कुछ ऐसी रोमांटिक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अभी भी जाने का प्लान कर सकते हैं। 2026 में वेलेंटाइन डे के सप्ताहांत पर अंतिम समय में यात्रा की योजना बना रहे जोड़ों के लिए, यहां 5 रोमांटिक गंतव्य हैं जो एक आदर्श सप्ताहांत यात्रा के लिए उपयुक्त हैं।

उदयपुर, राजस्थान

विरासत के झरोखे और झील के किनारे शांति का एक जादुई संगम आपको उदयपुर में देखने को मिलेंगे। इस मौसम में यह जाने के लिए परफेक्ट है। सिटी पैलेस जगमगाती पिछोला झील के किनारे आप यागदार पल बिता सकते हैं। सूर्यास्त के समय नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। पुराने शहर की संकरी गलियां रंग-बिरंगे बाजारों, रूफटॉप रेस्तरां और अंतरंग कैफे से भरी हुई यह जगह खुशनुमा शामों के लिए एकदम सही है।

वरकला, केरल

अगर आप भीड़भाड़ वाले समुद्र तट स्थलों की तुलना में अधिक शांत और आध्यात्मिक विकल्प खोज रहे हैं तो आप वरकला जा सकते हैं। अरब सागर के ऊपर स्थित लाल चट्टानें एक शानदार पृष्ठभूमि यहां है। चट्टान के ऊपर बने कैफे और रेस्तरां समुद्र के मनोरम दृश्य देते हैं। यहां का शांत और सुकून भरा माहौल उन यात्रियों को आकर्षित करता है जो पार्टी के बजाय शांति की तलाश में हैं। अपना दिन चट्टानों से टकराती लहरों को देखते हुए गुजारें। फिर आयुर्वेदिक मसाज करवाएं। सुबह प्राचीन जनार्दनस्वामी मंदिर का भ्रमण करे। डूबते सूरज के नजारे का आनंद लें।

कूर्ग, कर्नाटक

अगर आपको समुद्र तटों के बजाय धुंध भरी पहाड़ियों को देखना पसंद है तो आप कूर्ग जा सकते हैं। इसे ‘भारत का स्कॉटलैंड’ भी कहा जाता है। प्रकृति की गोद में एक आदर्श रोमांटिक छुट्टी का मौका देता है। कर्नाटक की यह जगह कॉफी उत्पादक क्षेत्र विशाल कॉफी बागानों, झरनों और आरामदायक होमस्टे से भरा हुई है। यहां आप ताज़ी कॉफी की सुगंध के साथ जाग सकते हैं। हाथ में हाथ डालकर मसालों के बागानों में सैर कर सकते हैं।

कोलंबो और बेंटोटा, श्रीलंका

अगर आप लंबी यात्रा किए बिना अंतरराष्ट्रीय माहौल का आनंद लेना चाहते हैं तो आप श्रीलंका जा सकते हैं। यह एक आकर्षक और सुलभ अंतरराष्ट्रीय यात्रा का विकल्प है। अपनी यात्रा की शुरुआत कोलंबो से करें। जहां आपको वास्तुकला, ट्रेंडी कैफे और जीवंत बाजारों के साथ शहरी ऊर्जा का अनुभव मिलेगा। इसके बाद दक्षिण की ओर बेंटोटा जाएं। यहां आपको निर्मल समुद्र तट और शानदार रिसॉर्ट मिलेंगे। कोलंबो और बेंटोटा के बीच तटीय ट्रेन यात्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक माना जाता है।

भूटान

अगर आप वैलेंटाइन डे पर रोमांटिक पल गुजारना चाहते हैं तो भूटान जा सकते हैं। यह जगह हिमालयी राज्य, लुभावने पर्वतीय परिदृश्य, प्राचीन मठ और ध्यान और शांति में गहराई से निहित संस्कृति देता है। चट्टान पर बने प्रतिष्ठित टाइगर नेस्ट मठ का दर्शन करें। थिम्फू और पारो की आकर्षक गलियों में घूमें और पारंपरिक वास्तुकला से सजे बुटीक होटलों में भूटानी आतिथ्य का आनंद लें।