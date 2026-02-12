Valentine week special: प्यार दुनिया का बेहद खूबसूरत एहसास है। इसमें दो अजनबी एक-दूसरे से मिलते हैं और फिर प्यार के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं कि दो दिल एक जान बन जाते हैं। वैलेंटाइन वीक प्यार के परिंदों के लिए बेहद खास होता है। इसमें हर दिन को प्रेमी जोड़े बड़ी शिद्दत से सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान वो अपने पार्टनर को स्पेशल करवाने के लिए अलग-अलग मौके खोजते हैं। ऐसे में आप आपने पार्टनर को अलग-अलग भाषाओं में ‘आई लव यू’ बोलकर सरप्राइज दे सकते हैं।
हिंदुस्तानी – मैं तुमसे प्यार करता/करती हूं (Hindustani: main tumase pyaar karata hoon)
बंगाली – आमी तोमाय भालोबाशी (Bengali: Āmi tōmāẏa bhālōbāsi)
तेलुगु – नेनु निन्नु प्रेमिस्तुन्नानु (Telugu: Nēnu ninnu prēmistunnānu)
पंजाबी – मैं तुहानू प्यार करदा/करदी हां (Punjabi: Maiṁ tuhānū pi’āra karadā hāṁ)
मराठी – मी तुझ्यावर प्रेम करतो/करते (Marathi: Mī tujhyāvara prēma karatō)
तमिल – नान उन्नै काधलिक्किरेन (Tamil: Nāṉ uṉṉai kātalikkiṟēṉ)
मंदारिन चीनी – वो आई नी (Mandarin Chinese: Wǒ ài nǐ)
अंग्रेज़ी – आई लव यू (English: I love you)
स्पेनिश – ते कियेरो (Spanish: te quiero)
अरबी – अहबाक (Arabic: ‘ahbak)
मलय – साया सयांग अवाक (Malay: saya sayang awak)
रूसी – या ल्युब्ल्यू तिब्या (Russian: YA lyublyu tebya)
पुर्तगाली – यू ते आमो (Portuguese: eu te amo)
फ्रेंच – जे तैम (French: je t’aime)
जापानी – वाताशी वा, अनाता ओ आइशितेइमासु (Japanese: Watashi wa, anata o aishiteimasu)
जर्मन – इख लीबे डिख (German: ich liebe dich)
जावानीज़ – आकू त्रेस्नो कारो कोवे (Javanese: aku tresno karo kowe)
कैंटोनीज़ – ङो ङोई नेई (Cantonese: Ngo ngoi nei)
वियतनामी – तोई में बान (Vietnamese: Tôi mến bạn)
कोरियन – सारंगहे (Korean: salanghae)
तुर्की – सेनी सेवियोरुम (Turkish: seni seviyorum)
इटालियन – ती आमो (Italian: ti amo)
हौसा – ज़ान सो कु (Hausa: zan so ku)
फारसी – दूसेत दारम (Farsi: dooset daram)
स्वाहिली – नकुपेंडा (Swahili: nakupenda)