Bal Mithai Recipe: उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ-साथ पारंपरिक मिठाइयों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहां की बाल मिठाई एक ऐसी स्वीट डिश है, जिसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। बाहर से चॉकलेटी रंग की और ऊपर से सफेद छोटी-छोटी चीनी की गोलियों से सजी यह मिठाई देखने में जितनी आकर्षक लगती है, स्वाद में भी उतनी ही लाजवाब होती है। इस स्वादिष्ट मिठाई को आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।

अगर आप सावन के अवसर पर कुछ मीठा और अलग बनाना चाहते हैं, तो घर पर बाल मिठाई की यह रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी को शेफ कुणाल कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

सामग्री

चाशनी- 225 ग्राम

चीनी- 1/4 कप

पानी- 1/4 कप

खोया मिश्रण के लिए सामग्री

घी- 2 चम्मच

खोया- 9 कप

चीनी- 1/2 कप

शुगर बॉल्स- 1 कप

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा-सा घी डालें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ खोया डालें। हल्की आंच पर इसे धीरे-धीरे भून लें। इसे आप नॉन स्टिक पैन की जगह लोहे की कड़ाही में बना सकते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें। खोया को अच्छी तरह से हल्का भूरा करके भूनना है। अब इसमें चीनी डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाए तब इसमें तैयार की हुई चाशनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि आंच धीमी रहे। इसे धीरे-धीरे चम्मच से चलाते रहें। चाशनी डालने के बाद इसे 3-4 मिनट तक पकाएं। अब गैस बंद कर दें और इसे बटर पेपर लगे मोल्ड में डाल दें। इसे करीब 1 से 1.5 घंटा बाहर ठंडा होने के लिए रख दें। इसे फ्रिज में ठंडा न करें। जब यह ठंडी हो जाए, तो इसे पीस में काट लें। आखिर में सभी पीस को शुगर बॉल्स में अच्छी तरह लपेटकर सर्व करें।

चेक करने का तरीका

मिश्रण तैयारा हुआ है या नहीं, यह चेक करने के लिए थोड़ा-सा मिश्रण प्लेट पर डालें। अगर वह बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसे थोड़ी देर और पकाएं। इसके अलावा इसे हाथ से भी चेक कर सकते हैं, अगर इसकी बॉल आसानी से बन जाए और हाथ में न चिपके, तो इसका मतलब है कि मिक्सचर तैयार हो चुका है।