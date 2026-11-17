गर्मी के मौसम में ठंड का अहसास करना हो या सर्दियों में बर्फबारी का लुत्फ लेना हो, पहाड़ या पहाड़ी इलाके लोगों की पहली पसंद होते हैं। ये जगहें छुट्टियां बिताने, स्ट्रेस दूर करने, मौज-मस्ती करने और सुकून से समय बिताने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई प्रसिद्ध जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। जिसकी वजह से कई लोग घूमने का प्लान टाल देते हैं।

अगर आप भी किसी शांत, खूबसूरत और ऑफबीट जगह की तलाश कर रहे हैं जहां पर कम भीड़भाड़ रहे, तो यहां बताई गई जगह आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। दरअसल हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर शहरों का ट्रैफिक और लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। उत्तराखंड में स्थित यह जगह दोस्तों के साथ घूमने के लिए बेहतरीन है।

उत्तराखंड की ऑफबीट जगह मानिला

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा एक छोटा-सा गांव मानिला के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। शहर से दूर ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस गांव की खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इस गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। घुमावदार सड़कें, चारों तरफ हरियाली और ऊंचे पहाड़ यहां की खासियत है। प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ लेने के लिए आप रास्ते में रुख सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। मानिला गांव पहुंचने वाले रास्ते में आपको कई छोटे गांव भी मिलेंगे। जहां शहरों की चिकचिक नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों की शांति और सुकून का अहसास होता है।

मानिला पहुंचकर आप यहां होटल या रिजॉट बुक कर सकते हैं। यहां पर एक या दो दिन की ट्रिप करके आराम से प्रकृति के बीच समय बिताया जा सकता है। यह बहुत ही खूबसूरत, शांत और ऑफबीट पहाड़ी जगह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मानिला देवी मंदिर के लिए जानी जाती है। इसके अलावा आप काली मां और हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने का भी प्लान कर सकते हैं। यहां का डोतियाल मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

रानीखेत के पास स्थित मानिला गांव से आप पंचाचुली, नंदा देवी और माउंट त्रिशूल जैसे प्रसिद्ध हिमालय पर्वत को देख सकते हैं। अगर आप सर्दियों में यहां ट्रिप प्लान करेंगे, तो आपको बर्फ से ढके ऊंचे-ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। जिनकी खूबसूरती आपकी आंखों में बस जाएगी।

बर्फबारी देखने कब जाएं?

अगर आपको बर्फबारी देखनी है, तो जनवरी में यहां आने का प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही अक्टूबर से फरवरी के बीच यहां घूमने आ सकते हैं। हालांकि बर्फबारी के कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, ऐसे में आने का समय और जगह पहले से डिसाइड कर लें। रात के समय पहाड़ी इलाकों में घूमने खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ट्रिप इस तरह प्लान करें कि आप दिन के समय मानिला पहुंच जाएं।