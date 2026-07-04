Almora Tourist Places: प्राकृतिक खूबसूरती, शांत वातावरण और पहाड़ी संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन अल्मोड़ा घूमने का प्लान कर सकते हैं। भीड़भाड़ से दूर अल्मोड़ा में प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। कुमाऊं क्षेत्र में बसी यह खूबसूरत जगह देवदार और चीड़ के जंगलों, हिमालय के शानदार दृश्य और पुराने मंदिरों के लिए जानी जाती है। अगर आप अल्मोड़ा जाने का प्लान कर रहे हैं तो यहां की कुछ प्रसिद्ध जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में।

कसार देवी मंदिर

पहाड़ियों के बीच बसा कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जगह अल्मोड़ा से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पर आप हिमालय के शानदार नजारे और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं।

बिनसर सैंक्चुरी

वन्यजीवों को करीब से देखना चाहते हैं तो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य शानदार जगह साबित हो सकती है। घने जंगलों से घिरी यह जगह पक्षियों, तेंदुए, काकड़ और अन्य वन्यजीवों का घर है। यहां पर आप जीरो पॉइंट से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसी हिमालय की चोटियों का आकर्षक नजारा देख सकते हैं।

जागेश्वर धाम

जागेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो अल्मोड़ा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां कई सारे छोटे-बड़े पत्थर के मंदिर मौजूद हैं। इस मंदिर की अनोखी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व मन को सुकून पहुंचाते हैं। अगर आपको धार्मिक स्थलों पर घूमना पसंद है तो यहां पर आ सकते हैं।

कटारमल सूर्य मंदिर

भारत के प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक कटारमल सूर्य मंदिर अपनी नक्काशीदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहां से आसपास की पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता का मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको वापस घर जाने का मन नहीं करेगा।

लाल बाजार

स्थानीय संस्कृति और बाजार का अनुभव लेना चाहते हैं, तो अल्मोड़ा के लाल बाजार घूमने का प्लान करें। यहां पर आप स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक सामान और कुमाऊं की प्रसिद्ध बाल मिठाई का आनंद ले सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए इस बाजार का रुख कर सकते हैं।

गोलू देवता मंदिर

अल्मोड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक गोलू देवता मंदिर न्याय के देवता गोलू देवता को समर्पित है। यहां पर भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त यहां घंटियां चढ़ाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में आपको कई सारी घंटियां देखने को मिलेंगी।

सिमतोला इको पार्क

हरियाली और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए सिमतोला इको पार्क एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यहां पर मौजूद देवदार और चीड़ के पेड़ों का आकर्षक नजारा मनमोहक लगता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह जगह सही है।

मल्ला महल

मल्ला महल एक ऐतिहासिक जगह है जहां पर आपको पुरानी वास्तुकला का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। आसपास का शांत वातावरण पर्यटकों को काफी पसंद आता है। अगर आप इतिहास जानने का शौक रखते हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं।