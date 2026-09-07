बालकनी, छत और घर के अंदर लगे पौधे वातावरण को ताजा और हरा-भरा बनाने में मदद करते हैं। खूबसूरत गमलों में लगे मनी प्लांट, पीस लिली, स्नेक प्लांट और एरेका पाम जैसे पौधे घर को आकर्षक बनाने में मदद करते हैं। लेकिन अच्छे डिजाइन वाले गमलों की कीमत ज्यादा होती है। ऐसे में कई बार लोग साधारण गमले खरीदना ज्यादा उचित समझते हैं। लेकिन अब घर पर गमला बनाना ज्यादा कठिन काम नहीं है। आप कई तरह के खूबसूरत गमले तैयार कर सकते हैं।

आज हम जानेंगे बेकार पड़े कार्डबोर्ड की मदद से कैसे सुंदर गोल गमला बनाया जा सकता है। हालांकि, इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन आप इसकी मदद से कई सारे खूबसूरत डिजाइन वाले मजबूत गमले तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कार्डबोर्ड की मदद से कैसे गोल गमले बनाएं।

जरूरत के सामान

2-3 किलो सीमेंट

4-5 किलो बारीक रेत

पानी

बाहरी सांचे के लिए एक बड़ा गोल प्लास्टिक का डिब्बा या बाल्टी

अंदरूनी सांचे के लिए एक छोटा गोल प्लास्टिक का डिब्बा

मोटा कार्डबोर्ड

सफेद गोंद या मजबूत क्राफ्ट ग्लू

तेल

टेप

सैंडपेपर

प्लास्टिक शीट या पॉलीथिन

दस्ताने

एक्रेलिक या सीमेंट पेंट

इस तरह बनाएं धारीवाला गोल गमला

बड़े गोल प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल बाहरी सांचे के लिए करना है और इसके अंदर के लिए छोटा गोल कंटेनर लेना है। दोनों सांचों के बीच कम से कम 1-1.5 इंच की जगह होनी चाहिए। मोटे कार्डबोर्ड की एक लंबी पट्टी लें और उसे लगभग 5-10 मिमी चौड़ी पट्टियों में काट लें। अब इन पट्टियों को समान दूरी पर एक बड़ी कार्डबोर्ड की शीट पर चिपकाएं। इससे एक तरह का धारीदार पैटर्न तैयार होता है। अगर आपके पास धारियों वाला कार्डबोर्ड है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

कार्डबोर्ड को धीरे-धीरे मोड़कर गोल आकार दें। जहां दोनों सिरों का जोड़ हो, वहां टेप या गोंद से अच्छी तरह चिपका दें। कार्डबोर्ड को बड़े कंटेनर की अंदरूनी दीवार पर चिपका दें। इसी से धारीदार डिजाइन बनता है। अब बड़े प्लास्टिक कंटेनर की अंदरूनी सतह और छोटे कंटेनर की बाहरी सतह पर बहुत हल्की तेल की परत लगाएं, ताकि सूखने के बाद सांचा आसानी से निकल जाए।

इसके बाद 1 हिस्सा सीमेंट और 2 हिस्से बारीक रेत को अच्छी तर मिला लें। धीरे-धीरे पानी डालते हुए घोल तैयार कर लें। मिश्रण ऐसा बनाएं जो सांचे में आसानी से डाला जा सके। अब बड़े कंटेनर के अंदर थोड़ा सीमेंट मिश्रण डाले और करीब 1-1.5 इंच मोटी बेस लेयर बनाएं। इसे हल्के हाथ से दबाकर समतल करें। छोटे कंटेनर को बीच में रखकर उसके चारों तरफ सीमेंट डाल दें। जल निकासी के लिए सीमेंट डालते समय 1-2 छोटी पाइप के टुकड़ा लगा दें।

सीमेंट भरने के बाद इसे 24-48 घंटे तक सूखने दें। इसके बाद अंदर वाला छोटा कंटेनर निकाल लें और फिर बाहरी सांचा निकालें। कार्डबोर्ड को धीरे-धीरे हटाएं। कार्डबोर्ड हटाने के बाद गमले की सतह पर धारियों वाली डिजाइन नजर आएगी। जहां अतिरिक्त सीमेंट रह गया है, वहां सैंडपेपर से हल्की फिनिशिंग करके समतल कर दें।

गमले को इसके बाद कुछ दिन और सूखने दें। जब गमला अच्छी तरह सूख जाए, तो इसे आप अपनी पसंद के अनुसार रंग से पेंट कर सकते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं। इसी तरह आप पौधों की जरूरत के अनुसार कई और गमले तैयार कर सकते हैं।

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