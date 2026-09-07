Wooden Kitchen Cabinets Cleaning Tips: किचन कैबिनेट का इस्तेमाल सामान को व्यवस्थित रखने और जगह बचाने के लिए किया जाता है। लकड़ी या पीवीसी के किचन कैबिनेट्स लोग अपने बजट और जरूरत के अनुसार लगाते हैं। हालांकि ज्यादातर घरों में लकड़ी के किचन कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो दिखने में काफी स्टाइलिश और एंटीक लगते हैं। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ इन पर धूल-मिट्टी, चिकनाई और गंदगी जमने लगती है। ऐसे में इन्हें पानी से साफ करना लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए लकड़ी के किचन कैबिनेट्स को साफ करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

अगर आपके घर में भी लकड़ी के किचन कैबिनेट हैं, तो इन्हें लंबे समय तक साफ रखने के लिए कुछ आसान घरेलू तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिससे इनकी फिनिश खराब नहीं होगी और किचन भी साफ-सुथरा दिख सकता है।

सफाई के लिए जरूरी सामग्री

धूल साफ करने के लिए कपड़ा

विनेगर

डिशवॉश लिक्विड

स्प्रे बोतल

माइक्रोफाइबर कपड़ा

सबसे पहले साफ करें धूल

किचन में रोजाना खाना बनने की वजह से कैबिनेट पर तेल, धूल-मिट्टी और चिकनाई की परत जम जाती है। अगर इन्हें समय-समय पर साफ न किया जाए, तो यह गंदगी आसानी से नहीं जाती। इन्हें साफ करने के लिए सबसे पहले लकड़ी के किचन कैबिनेट्स की धूल को साफ करें। इसके लिए साफ कपड़ा या डस्टर का इस्तेमाल करें। कैबिनेट्स अंदर से भी गंदे हो रहे हैं, तो सबसे पहले सामान को हटा दें। अंदर और बाहर कैबिनेट्स की सारी धूल को साफ कर लें।

सफाई के लिए तैयार करें घोल

लकड़ी के किचन कैबिनेट्स को पानी या गीले कपड़े से साफ करने पर चिपचिपाहट और दाग आसानी से नहीं निकलते हैं। इसके लिए घोल तैयार कर सकते हैं। ठंडे पानी और सफेद विनेगर को बराबर मात्रा में मिलाएं और इसे स्प्रे बोतल में भर लें। अगर कैबिनेट बहुत चिकना और चिपचिपे हैं, तो इसमें 1/2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड भी मिलाएं और घोल को अच्छी तरह मिक्स करें।

अब इस तैयार घोल को कैबिनेट के अंदर और बाहर दरवाजे पर स्प्रे करें। इसे करीब 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि कैबिनेट की गंदगी नरम हो जाए। अब इसे माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छी तरह साफ करें। कैबिनेट के अंदर के शेल्फ्स को भी इस तरह साफ करें। ध्यान रखें कि विनेगर का स्प्रे ज्यादा न करें, इससे कैबिनेट की फिनिश खराब हो सकती है।

टूथपेस्ट से साफ करें पानी के दाग

लकड़ी के कैबिनेट पर लगे पानी के सफेद दाग को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक माइक्रोफाइबर कपड़े पर टूथपेस्ट लगाएं और इससे कैबिनेट की सफाई करें। अंत में साफ कपड़े से इसे दोबारा साफ करें।

लंबे समय तक किचन कैबिनेट कैसे रखें साफ

अगर किचन कैबिनेट पर कुछ गिर जाता है या दाग लग जाता है, तो उसे तुरंत साफ करें। क्योंकि धीरे-धीरे निशान गहरे हो सकते हैं और उन्हें साफ करने में दिक्कत हो सकती है।

महीने में एक बार लकड़ी के कैबिनेट के दरवाजों को साफ करें और हर तीन से छह महीने के बीच में अंदर के शेल्फ्स को भी साफ करें।