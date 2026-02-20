Herbal Face Wash: प्रदूषण, पसीना और धूल-मिट्टी का असर सबसे अधिक हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसके चलते स्किन बेजान, रुखी, पिंपल्स और कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए लोग बाजार के महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई प्रोडक्ट में तो केमिकल्स भी होते हैं जो चेहरे की सुंदरता को कम कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग सुंदरता के लिए रसोई में रखी कई चीजों का इस्तेमाल करते थे। आज भी ये सारी चीजें त्वचा से जुड़ी समस्याओं में इस्तेमाल की जाती हैं। आइए जानते हैं मुलायम और ग्लोइंग त्वचा के लिए कैसे किचन की चीजों से हर्बल फेस वॉश तैयार करें।

ये नेचुरल फेस वॉश न सिर्फ त्वचा को अंदर से साफ करने में मदद कर सकते हैं बल्कि कई सारी समस्याओं से छुटकारा भी दिला सकते हैं।

हर्बल फेस वॉश बनाने की सामग्री | Herbal Face Wash Itmes

1 चम्मच कस्तूरी हल्दी

2 चम्मच चंदन पाउडर

2 चम्मच बेसन

1 चम्मच चावल आटा

1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी

कैसे करते हैं काम

या सारी प्राकृतिक चीजें अलग-अलग तरह से त्वचा पर काम करती हैं।

चंदन

चंदन त्वचा को ठंडक देने का काम करता है जिससे रेडनेस और जलन की समस्या कम होती है। साथ ही चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी आ सकती है।

बेसन

चेहरे से डेड स्किन को हटाने में बेसन काफी मदद करता है। इसके साथ ही ये त्वचा की गंदगी और तेल को हटाने में भी मदद कर सकता है।

चावल आटा

चावल का आटा चेहरे से टैनिंग को कम कर और निखार लाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह स्क्रब की तरह भी काम करता है।

कस्तूरी हल्दी

कस्तूरी हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो मुहांसों को कम करने में काफी मदद सकता है।

मुल्तानी मिट्टी

ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी काफी कारगर साबित हो सकती है।

हर्बल पेश वॉश तैयार करने का तरीका | How to Make Herbal Face Wash

इन सब को अच्छे से मिलाकर एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें। ध्यान रहे इसमें पानी या फिर अन्य चीजें नहीं मिलानी है। इन्हें सूखा ही मिक्स करके रखना है।

जब भी आपको इस्तेमाल करना हो दो चम्मच इस मिश्रण को लें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। या फिर दूध और शहद भी मिला सकते हैं।

इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से साफ कर लें।

नियमित रूप से सुबह और शाम को चेहरे पर लगाने से कुछ दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।

