पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उनका दोबारा कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इनसे सजावटी सामान से लेकर रोजमर्रा में काम आने वाली कई जरूरी और उपयोगी चीजें बना सकते हैं। इससे ये बेकार भी नहीं होते हैं और इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी हो जाता है। इन्हीं में से एक है पुराना पैन। पैन का इस्तेमाल आमतौर पर तड़का लगाने, सब्जियां फ्राई करने और आमलेट जैसे व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। समय के साथ जब जब पैन पुराने हो जाते हैं या उनकी सतह पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो लोग अक्सर उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं या स्टोर रूम में रख देते हैं। लेकिन पुराने पैन की मदद से आप अपने टेबल के लिए एक आकर्षक और सुंदर फ्लावर सेंटरपीस तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह पुराने पैन से सजावटी सेंटरपीस बनाएं।

जरूरत के समाना

पुराना फ्राइंग पैन या छोटा कड़ाही जैसे पैन

सैंडपेपर

मेटल प्राइमर

एक्रेलिक पेंट या स्प्रे पेंट

फ्लोरल डिजाइन वाला डिकूपाज पेपर/नैपकिन या स्टैंसिल

डिकूपाज ग्लू

मजबूत एपॉक्सी या मेटल एडहेसिव

पुराना कैंडल स्टैंड, केक स्टैंड का बेस या लकड़ी का पेडस्टल

आर्टिफिशियल या ताजे फूल

फ्लोरल फोम

छोटा प्लास्टिक कटोरी या लाइनर

ब्रश और स्पंज

क्लियर वार्निश या सीलर

प्लायर/स्क्रूड्राइवर (जरूरत पड़ने पर)

पैन से इस तरह बनाएं डेकोरेटिव सेंटरपीस

सबसे पहले पैन को डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी से धो कर अच्छी तरह से सुखा लें। पैन के बाहरी हिस्से पर जंग है तो उसे सैंडपेपर से हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लें। अब पैन का लंबा हैंडल निकाल दें। कई पैन में हैंडल स्क्रू से लगा होता है, इसलिए उसे आसानी से हटाया जा सकता है। हैंडल हटने के बाद अगर कोई तेज किनारा रह जाए तो उसे सैंडपेपर से चिकना कर लें।

इसके बाद पैन के बाहरी सतह पर मेटल प्राइमर की एक पतली परत लगा दें। इससे पेंट बेहतर तरीके से चिपकता है और आसानी से छूटता नहीं। प्राइमर लगाने के बाद इसे पूरी तरह सूखने दें। पैन पर हल्का हरा, सेज ग्रीन, ऑफ-व्हाइय या पेस्टल रंग आकर्षक लग सकता है। अब पैन पर एक्रेलिक या स्प्रे पेंट की 2 पतली परतें लगाएं और हर परत को अच्छे से सूखने दें।

फ्लोरल स्टैंसिल, हाथ से फूलों की पेंटिंग या डिकूपाज पेपर से पैन पर फूलों की डिजाइन बना सकते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं। डिकूपाज करना सबसे आसान होता है। इसके लिए फ्लोरल नैपकिन की ऊपरी प्रिंटेड परत निकालें, डिजाइन काटें और पैन की सतह पर डिकूपाज ग्लू लगाकर धीरे-धीरे चिपका दें। ऊपर से भी गोंद की बहुत पतली परत लगाएं। पूरी डिजाइन सूखने के बाद क्लियर मैट या ग्लॉसी वार्निश की 1-2 पर लगाएं। इससे पेंट और डिजाइन अच्छी तरह फिक्स हो जाते हैं।

अब सेंटरपीस का बेस तैयार करने के लिए पुराना कैंडल होल्डर, छोटे केक स्टैंड का बेस, लकड़ी का पेडस्टल या मजबूत ग्लास/मेटल स्टैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सफेद या पैन से मैच करते रंग में पेंट कर सकते हैं। पैन के निचले हिस्से के बीच में मजबूत एपॉक्सी या मेटल एडहेसिव लगाकर उसे स्टैंड के ऊपर चिपका दें। इसके बाद 12 से 24 घंटे तक उसे बिना हिलाए छोड़ दें। अब आप इसमें आर्टिफिशियल या ताजे फूल रखकर सेंटर टेबल पर रख सकते हैं। इस तरह आप एक खराब और बेकार पड़े पैन को बेहतर तरीके से सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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