होली के मौके पर जहां एक ओर लजीज पकवान बनाए जाते हैं, तो वहीं लोग अपने घरों को भी सजाते हैं। हर किसी की चाहत होती है कि शाम को जब मेहमान घर आए तो लजीज पकवानों का लुत्फ उठाने के साथ ही घर की सजावट की भी तारीफ करें। घर को सजाने के लिए अधिकतर लोग मार्केट से महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इससे घर तो सज जाता है, लेकिन जेब पर भारी असर भी पड़ता है।

घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें फेंकने के बजाए हम इनका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। फटी-पुरानी चीजों का भी इस्तेमाल घर की सजावट में किया जा सकता है। इन चीजों से आप न सिर्फ सजावट कर सकते हैं, बल्कि घर के इंटीरियर को भी संवार सकते हैं। आइए जानते हैं होली पर अपने घर को खराब हुई चीजों से कैसे सजाएं:

तोरण और बंदरवाल

पुरानी साड़ियों, रंगीन टी-शर्ट और पुराने दुपट्टे को फेंकने के बजाए इनका इस्तेमाल खूबसूरत तोरण या बंदनवार बनाने में कर सकते हैं। यह घर को अलग ही लुक देते हैं।

होली के मौके पर तोरण या बंदनवार बनाने के लिए रंग-बिरंगे कपड़ों या चमकीले फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों की पट्टियां काटकर रस्सी या मोटे धागे में बांधकर दरवाजे पर तोरण बांध सकते हैं। इसके साथ ही चाहें तो इसमें छोटे-छोटे घुंघरू या मोती भी लगा सकते हैं , जो घर को आकर्षक बनाने में मदद कर सकते हैं।

पुरानी बोतलों का इस्तेमाल

घर में पुरानी कांच की बोतलों को अक्सर लोग कूड़ा समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन ये बोतलें होली के मौके पर घर को आकर्षक लुक देने में काम आ सकती हैं।

पुरानी बोतलों को रंगों से पेंट कर इसमें एलईडी लाइट डालकर लिविंग रूम में मेज पर सजा रख सकते हैं। साथ ही पुरानी प्लास्टिक या ग्लास की बोतलों में रंगीन पानी भरकर बालकनी या खिड़की पर सजा सकते हैं। अगर छोटे कांच के जार हैं तो उसमें मोमबत्ती रखकर लैंप का लुक दे सकते हैं।

कुशन कवर

पुरानी रंगीन साड़ियों या फिर दुपट्टे से कुशन कवर बना सकते हैं। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए पैचवर्क या टाई-डाई डिजाइन दे सकते हैं। इन्हें आप लिविंग रूम या बिस्तर पर तकिए के साथ सजा सकते हैं।

वॉल हैंगिंग

पुरानी साड़ियों या फिर बंधनी दुपट्टे का इस्तेमाल वॉल हैंगिंग या टेबल रनर के लिए कर सकते हैं। यह माहौल फेस्टिव लुक देगा।

फूलों से सजाएं

अगर घर पर गेंदा, अशोक या तुलसी के पौधे हैं तो इनकी पत्तियों से माला बना सकते हैं। माला को आप दरवाजों और खिड़कियों पर टांग सकते हैं। इससे न सिर्फ घर की रौनक बढ़ेगी बल्कि प्राकृतिक महक से घर महक उठेगा।

