घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक काम के लिए नहीं बल्कि कई तरीकों से किया जा सकता है। इन्हीं में से एक है आयरन। आमतौर पर आयरन का उपयोग कपड़ों को इस्त्री करने के लिए किया जाता है, ताकि इनकी सिलवटें सही तरह से व्यवस्थित दिखें। लेकिन यह छोटा सा घरेलू उपकरण सिर्फ कपड़ों को प्रेस करने तक ही सीमित नहीं है। आयरन आपके घर के कई छोटे-बड़े मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकता है।

आयरन की गर्मी का उपयोग करके आप कई चीजों को जल्दी ठीक कर सकते हैं, जैसे हल्के दाग कम करना, कुछ चीजों को सील करना या फिर घर की छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान करना। अगर आप इसे सावधानी से इस्तेमाल करें तो यह आपके समय और मेहनत दोनों की बचत कर सकता है। आइए जानते हैं आयरन का उपयोग और किन-किन कामों में किया जा सकता है।

गायब हो सकता है कालीन का निशान

कालीन पर अक्सर भारी फर्नीचर रखने से दबाव के निशान पड़ जाते हैं। ये निशान न सिर्फ देखने में खराब लगते हैं, बल्कि कमरे की पूरी सुंदरता भी कम कर देते हैं। ऐसे में इन्हें हटाने के लिए आयरन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। निशान को हटाने के लिए उस जगह पर एक गीला तौलिया बिछा दें। इसके बाद गर्म आयरन को तौलिये के ऊपर हल्के हाथ से कुछ सेकंड के लिए चलाएं। आयरन से निकलने वाली भाप कालीन के दबे हुए रेशों को फिर से फुलाने में मदद करती है। इसके बाद हाथ या नरम ब्रश से उस हिस्से को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठा दें। ऐसा करने से कालीन पर पड़े निशान काफी हद तक कम हो सकते हैं।

फर्नीचर पर लगे जिद्दी दाग को हटाने में आएगा काम

कई बार कॉफी मग, चाय का कप या ठंडे गिलास को बिना कोस्टर के सीधे लकड़ी की मेज पर रख देने से सफेद या हल्के गोल निशान बन जाते हैं। ये दाग देखने में खराब लगते हैं और फर्नीचर की खूबसूरती भी कम कर देते हैं। ऐसे में दाग वाली जगह पर एक सूती कपड़ा बिछा दें। फिर आयरन को हल्का गर्म करें और कपड़े के ऊपर कुछ सेकंड के लिए धीरे-धीरे चलाएं। आयरन की हल्की गर्मी लकड़ी की सतह में फंसी नमी को कम करने में मदद करती है, जिससे पानी के दाग हल्के पड़ सकते हैं।

गोंद के दाग

कई बार मेज, फर्श या अन्य जगहों पर मोमबत्ती का मोम गिर जाता है। उसे सीधे खुरचने से सतह खराब हो सकती है। ऐसे में आयरन की मदद से इसे आसानी से हटाया जा सकता है। इसके लिए मोम वाली जगह पर एक टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल रखें और उसके ऊपर हल्का गर्म आयरन धीरे-धीरे चलाएं। गर्मी मिलने पर मोम पिघलने लगता है और टिश्यू पेपर उसे सोख लेता है।

क्रेयॉन के निशान

अक्सर बच्चे घर की दीवारों पर क्रेयॉन या मोम के रंगों से ड्रॉइंग बना देते हैं। खासकर स्टडी रूम की दीवारें तो काफी गंदी हो जाती हैं। ऐसे में इन दागों को हटाने के लिए प्रभावित जगह पर एक पेपर टॉवल या साफ कागज रखें और उसके ऊपर हल्का गर्म आयरन धीरे-धीरे चलाएं। आयरन की गर्मी से क्रोयॉन का मोम पिघलने लगता है और पेपर टॉवल उसे सोख लेता है। इसके बाद उस जगह को हल्के गीले कपड़े से साफ कर लें। ऐसा करने से दीवार पर लगा रंग काफी हद तक हट सकता है।

पैकेट सील करने के आएगा काम

आयरन का इस्तेमाल खाने के पैकेट को सील करने में भी कर सकते हैं। खुले हुए चिप्स, दाल, नमकीन या अन्य खाद्य पदार्थों के पैकेट जब खुले रहते हैं तो उनमें नमी चली जाती है जिससे इनका स्वाद खराब हो जाता है। ऐसे में इसके लिए पैकेट के खुले हिस्से को सीधा करके हल्का मोड़ लें और उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल की एक परत रख दें। अब फॉयल के ऊपर हल्का गर्म आयरन धीरे-धीरे चलाएं। इससे प्लास्टिक का किनारा आसानी से चिपक जाता है।

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