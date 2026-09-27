फिटकरी का इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से होता आ रहा है। इसका इस्तेमाल खान-पान से लेकर सौंदर्य संबंधी देखभाल तक में किया जाता रहा है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसके बाद भी लोगों का ध्यान इस पर कम ही जाता है। फिटकरी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं में भी मददगार साबित हो सकती है। फिटकरी का इस्तेमाल दाग-धब्बे और मुंहासों जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए घरेलू उपाय के तौर पर किया जाता है। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें।

त्वचा टाइट महसूस हो सकती है

फिटकरी को पानी में घोलकर लगाने के बाद त्वचा पर थोड़ी खिंचाव या कसाव महसूस हो सकता है। फिटकरी के कसैले गुण त्वचा की सतह को थोड़ी देर के लिए टाइट महसूस करा सकते हैं। इसी वजह से इसका इस्तेमाल कई घरेलू नुस्खों में त्वचा को कसाव देने के लिए किया जाता है।

चेहरे की सफाई

फिटकरी का इस्तेमाल चेहरे की सफाई में भी किया जा सकता है। फिटकरी में कसैले गुण होते हैं, जिसकी वजह से यह त्वचा पर मौजूद अतिरिक्त तेल को कम करने और गंदगी हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए फिटकरी की थोड़ी मात्रा लें और पानी में अच्छी तरह घोलकर कॉटन की मदद से इसे चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। कुछ देर बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। हालांकि, फिटकरी त्वचा को रूखा कर सकती है, इसलिए इसका बार-बार या अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

दाग धब्बों के लिए

फिटकरी के इस्तेमाल से त्वचा में चमक भी आ सकती है। दाग-धब्बे और मुंहासों की समस्या भी काफी हद तक कम हो सकते हैं। इसके लिए हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें एक चम्मच पिसी हुई फिटकरी मिला दें, जब यह पानी में अच्छी तरह घुल जाए, तो इससे अपना चेहरा साफ करें। कुछ दिन नियमित रूप से इस्तेमाल करने से त्वचा खिली-खिली नजर आ सकती है। इसके साथ ही चेहरे पर अनचाहे बाल भी कम हो सकते हैं। इसके लिए नहाते समय पानी में एक छोटा चम्मच पिसी फिटकरी और गुलाब जल मिलाकर इसे बदन पर लगाने से यह समस्या दूर हो सकती है।

इस्तेमाल का सही तरीका

हमेशा कम मात्रा और पतले घोल के रूप में फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अधिक फिटकरी त्वचा पर कसाव और रूखापन पैदा कर सकती है।

इसके लिए एक गिलास साफ या हल्के गुनगुने पानी में बहुत थोड़ी मात्रा में फिटकरी का पाउडर डालें। इसे अच्छी तरह घोल लें। कॉटन की मदद से चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। आंखों और होंठों के आसपास न लगाएं। कुछ मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें। इसके बाद हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले हाथ या कान के पीछे थोड़ी मात्रा लगाकर पेस्ट टेस्ट करें जलन, लालिमा या खुजली हो तो चेहरे पर इस्तेमाल न करें।

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