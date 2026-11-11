फैशन और अपने अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद का घर भी बेहद खास है। उन्होंने नयनदीप रक्षित के साथ एक वीडियो में अपने मुंबई वाले किराए के 4 BHK फ्लैट की झलक दिखाई। घर में नीले और टील रंगों का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। कहीं समुद्र का नजारा दिखता है, तो कहीं उनकी पसंद के फुटवियर का शानदार कलेक्शन नजर आता है। आइए देखते हैं उर्फी के घर के अंदर की खासियतें।

खुला और सादगी भरा लिविंग एरिया

उर्फी के घर का लिविंग एरिया ऑफ-व्हाइट दीवारों और क्रीम रंग के फर्श के साथ काफी खुला और सादा नजर आता है। यहां छह लोगों के बैठने वाला डाइनिंग टेबल रखा गया है। इसकी हल्के रंग की चमकदार टॉप और गहरे रंग की लकड़ी इसे खास लुक देती हैं। कुर्सियों पर चमकीले टर्कॉइज रंग का फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है।

लाउंज एरिया में टील-ब्लू रंग का सोफा रखा है। इसके साथ एक सेंटर टेबल और सफेद-नीले रंग का टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट पर इनडोर पौधे भी सजाए गए हैं। छत से लटकती लकड़ी की ज्योमेट्रिक डिजाइन वाली लाइट इस जगह को अलग लुक देती है। यहां फर्श से छत तक लगे बड़े कांच के दरवाजे हैं, जो बालकनी की तरफ खुलते हैं। यहां से बाहर का नजारा भी दिखाई देता है।

डाइनिंग टेबल को भी खास तरीके से सजाया गया है। इस पर सफेद गमले में पौधा, हल्के गुलाबी गुलाबों से भरा कांच का फूलदान, लकड़ी के कोस्टर और टील रंग का छोटा ऑर्गनाइजर रखा है।

समुद्र का नजारा दिखाता है बेडरूम

उर्फी के बेडरूम में भी घर के बाकी हिस्सों की तरह नीले और टील रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यहां टील रंग का लो-हाइट बेड है, जिसके साथ हल्के नीले रंग का गद्देदार हेडबोर्ड लगाया गया है। इसमें घुमावदार मेटैलिक डिजाइन भी दिखाई देती है।

बेड पर टील और कोरल-पिंक रंगों वाली चादर और डुवेट बिछी है। कमरे की बड़ी-बड़ी खिड़कियों के पास दीवार के साथ एक लंबी सीट बनाई गई है। इस पर टील रंग के कुशन और बोल्स्टर रखे गए हैं। यहां बैठकर बाहर का समुद्री नजारा देखा जा सकता है।

जूतों के कलेक्शन के लिए अलग जगह

उर्फी के घर का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका ड्रेसिंग और स्टोरेज रूम है। यहां सफेद रंग की खुली शेल्फ दीवार से लेकर नीचे तक बनाई गई हैं। इनमें उनके डिजाइनर जूतों का कलेक्शन करीने से रखा हुआ है। इसमें Versace की हील्स, प्लेटफॉर्म फुटवियर और स्नीकर्स शामिल हैं।

कमरे में एक स्टेनलेस स्टील का पोल भी लगा है। इसके पास टील रंग का गद्देदार स्टोरेज ओटोमन और दो दराज वाली छोटी कैबिनेट रखी है। बड़े स्लाइडिंग ग्लास दरवाजों से कमरे में प्राकृतिक रोशनी आती है और बाहर का नजारा भी दिखाई देता है।

दूसरा बेडरूम और स्टोरेज की खास व्यवस्था

घर में बड़े स्लाइडिंग वार्डरोब भी हैं। इन पर चमकदार सफेद लैमिनेट का इस्तेमाल किया गया है। वार्डरोब पर पीतल जैसी धातु की घुमावदार डिजाइन और फुल-लेंथ शीशे लगे हैं। खिड़कियों पर हल्के हरे रंग के लंबे पर्दे हैं, जो जरूरत के मुताबिक रोशनी और प्राइवेसी बनाए रखने में मदद करते हैं।

सादगी भरा है किचन

घर का किचन बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा सादा रखा गया है। यहां काले ग्रेनाइट का काउंटरटॉप है और ऊपर-नीचे ऑफ-व्हाइट रंग की कैबिनेट लगाई गई हैं। किचन में स्टेनलेस स्टील का डबल सिंक और काउंटर के नीचे वॉशिंग मशीन भी रखी गई है। इसके पास लगा स्लाइडिंग ग्लास दरवाजा हवा और रोशनी आने का रास्ता देता है।

किराए के घर को भी दे सकते हैं अपना पसंदीदा लुक

इंडियन एक्सप्रेस की बातचीत में सोक्का टेबलवेयर की फाउंडर श्रावण्या पिट्टी ने बताया है कि किराए के घर को भी बिना किसी स्थायी बदलाव के अपने पसंद के मुताबिक सजाया जा सकता है। इसके लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जिन्हें घर बदलते समय आसानी से साथ ले जाया जा सके।

उनके मुताबिक, रंगीन कुशन, कालीन, लैंप, पेंटिंग, टेबल लिनेन, शीशे और सजावटी सामान से घर का लुक बदला जा सकता है। यहां तक कि डाइनिंग टेबल को सजाने का तरीका बदलने से भी कमरे का पूरा अंदाज बदल सकता है। इसके लिए दीवारों या फर्नीचर में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और संबंधित वीडियो में दिखाई गई झलकियों पर आधारित है।