कॉलेज जाने वाली लड़कियां अक्सर ऐसे आउटफिट्स की तलाश में रहती हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ पूरे दिन पहनने में आरामदायक भी हों। अगर आप भी अपने डेली कॉलेज लुक को अपग्रेड करना चाहती हैं, तो ये इंडो-वेस्टर्न कुर्ती टॉप्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन्हें वाइड लेग जींस, स्ट्रेट फिट जींस या पलाजो के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है।

पिंक रैप स्टाइल प्रिंटेड टॉप

रैप डिजाइन और बेल स्लीव्स वाला यह पिंक टॉप कॉलेज के लिए परफेक्ट है। (Photo Source: Pinterest)

रैप डिजाइन वाला यह पिंक टॉप बेहद ट्रेंडी और फेमिनिन लुक देता है। इसे ब्लू डेनिम और ऑक्सिडाइज्ड ईयररिंग्स के साथ पहनकर आप क्लासी कॉलेज लुक पा सकती हैं।

बेबी ब्लू फ्लेयर स्लीव टॉप

हल्के नीले रंग का फ्लोई टॉप गर्मियों के लिए बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: Pinterest)

अगर आपको सॉफ्ट और मिनिमल लुक पसंद है, तो यह फ्लेयर स्लीव टॉप एक अच्छा विकल्प है। इसे व्हाइट पलाजो या वाइड लेग पैंट के साथ पहनकर फ्रेश समर लुक पाया जा सकता है।

ब्लैक प्रिंटेड लॉन्ग टॉप

अगर आप थोड़ा यूनिक लुक चाहती हैं तो ब्लैक प्रिंटेड असिमेट्रिकल टॉप चुन सकती हैं। (Photo Source: Pinterest)

ब्लैक प्रिंटेड टॉप कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। नीचे लगी टसल डिटेलिंग इसे और भी आकर्षक बनाती है। इसे ऑफ-व्हाइट पलाजो या जींस के साथ स्टाइल करें।

ब्राउन असिमेट्रिकल टॉप

यह मॉडर्न डिजाइन वाला ब्राउन टॉप कॉलेज फेस्ट या दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए शानदार विकल्प है। (Photo Source: Pinterest)

कट-आउट नेकलाइन और असिमेट्रिकल हेम वाला यह टॉप मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है। कैजुअल कॉलेज डे या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए यह बढ़िया ऑप्शन है।

फ्लोरल असिमेट्रिकल कुर्ती

यह टॉप इंडो-वेस्टर्न लुक पसंद करने वाली लड़कियों के लिए बेस्ट है। (Photo Source: Pinterest)

फ्लोरल प्रिंट कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाता। इस तरह की कुर्ती को लाइट ब्लू वाइड लेग जींस और झुमकों के साथ पहनकर इंडो-वेस्टर्न लुक बनाया जा सकता है।

पेस्टल पिंक कॉर्सेट स्टाइल टॉप

यह टॉप बेहद ट्रेंडी लगता है, इसे वाइड-लेग जींस के साथ पेयर करें। (Photo Source: Pinterest)

बैक लेस-अप डिजाइन वाला यह टॉप बेहद यूनिक और स्टाइलिश लगता है। इसे सिंपल जींस और मिनिमल ज्वेलरी के साथ पहनें।

ऑफ-व्हाइट रैप कुर्ती

सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक के लिए ऑफ-व्हाइट प्रिंटेड रैप टॉप एक शानदार विकल्प है। (Photo Source: Pinterest)

ऑफ-व्हाइट और ग्रे प्रिंट वाली यह रैप स्टाइल कुर्ती रोजाना कॉलेज पहनने के लिए एकदम परफेक्ट है। यह सिंपल होने के साथ बेहद एलिगेंट भी लगती है।

मैजेंटा असिमेट्रिकल टॉप

चटक रंग पसंद करने वालों के लिए यह रेड टॉप बेहतरीन है। (Photo Source: Pinterest)

व्हाइट टैसल और असिमेट्रिकल कट वाला यह टॉप कॉलेज फेस्ट, फ्रेशर्स पार्टी या कैजुअल डे के लिए शानदार विकल्प है।

फ्लोरल रैप टॉप

क्रीम बेस पर फ्लोरल प्रिंट वाला यह टॉप फ्रेश और फेमिनिन लुक देता है। (Photo Source: Pinterest)

क्रीम बेस पर फ्लोरल प्रिंट वाला यह टॉप फ्रेश और वाइब्रेंट लुक देता है। इसे ब्लू जींस और स्लिंग बैग के साथ पहनकर स्टाइलिश लुक पाया जा सकता है।

कॉलेज लुक को और स्टाइलिश बनाने के टिप्स

वाइड लेग या स्ट्रेट फिट जींस के साथ इन टॉप्स को पेयर करें। ऑक्सिडाइज्ड झुमके या छोटे हूप ईयररिंग्स पहनें। स्नीकर्स, फ्लैट्स या ब्लॉक हील्स चुनें। मिनिमल मेकअप और न्यूड लिपस्टिक रखें। स्लिंग बैग या टोट बैग आपके लुक को और बेहतर बनाएंगे।

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