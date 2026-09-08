Home Decor Ideas: हर कोई चाहता है कि उसके घर का हर कोना खूबसूरत और स्टाइलिश दिखे। इसके लिए लिविंग रूम, बेडरूम और किचन तक में फर्नीचर, डेकोर आइटम्स और इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई बार हम कुछ ऐसी जगहों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाथरूम के बाहर बने वॉश बेसिन एरिया की। इस जगह का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि घर के इस हिस्से को भी एस्थेटिक और यूनिक लुक दिया जाए।

अक्सर हम वॉश बेसिन को सजाने के लिए खूबसूरत मिरर लगा देते हैं। लेकिन काम यहां खत्म नहीं होता है बल्कि आप कुछ और चीजों की मदद से इस एरिया को नया लुक दे सकते हैं। बोरिंग और सिंपल वॉश बेसिन एरिया का लुक बदलना चाहते हैं, तो यहां बताए गए तरीके आपके काम आ सकते हैं।

वॉर्म लाइट

वॉश बेसिन के आसपास सजावट करने के लिए वॉर्म लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रात के समय बहुत ही खूबसूरत लगती है और इस तरह की लाइटिंग से मूड भी रिलैक्स रहता है। आप हैंगिंग लैंप के अलावा मिरर के चारों तरफ लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की लाइटिंग का इस्तेमाल वॉश बेसिन एरिया की खूबसूरती को बढ़ाने और एस्थेटिक लुक के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपका बजट कम है, तो आप फेयरी लाइट से डेकोरेशन कर सकते हैं।

हरियाली

मूड को फ्रेश और शांत रखने के लिए घरों में इंडोर प्लांट्स लगाए जाते हैं। यह माहौल को खुशनूमा बनाने के अलावा दिखने में सुंदर लगते हैं। वॉश बेसिन एरिया में जगह के हिसाब से आप पौधों का चुनाव कर सकते हैं। अगर साइड में खाली जगह है, तो नीचे बड़े-बड़े गमले रख सकते हैं। अगर जगह कम है, तो छोटे-छोटे पौधों को शेल्फ्स में रखना बेहतर हो सकता है। इससे बाथरूम के बाहर के एरिया को नेचुरल लुक मिल सकेगा।

वॉल हैंगिंग

अक्सर वॉश बेसिन के सामने मिरर लगाए जाते हैं और आसपास की दीवार खाली रहती है। इससे लुक थोड़ा डल और बोरिंग लगने लगता है। एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक के लिए आप वॉश बेसिन के साइड वाली दीवार पर यूनिक और खूबसूरत वॉल हैंगिंग लगा सकते हैं। बाजार में या ऑनलाइन आप अपनी पसंद के अनुसार इसका डिजाइन चुनें और घर के इस कोने को सजाएं।

टॉवल स्टैंड

हाथ-मुंह धोने, ब्रश करने और अपने आपको संवारने के लिए हम अक्सर वॉश बेसिन के सामने शीशे में खुद को देर तक निहारते रहते हैं। ऐसे में इस जगह का खूबसूरत दिखना पूरे मूड को रिफ्रेश कर सकता है। इसके लिए आसपास आप वॉल हैंगिंग, इंडोर प्लांट्स और लाइटिंग के अलावा टॉवल स्टैंड भी जरूर लगाएं। दीवार पर हैंग करके टॉवल को रखें, जिससे हाथ सुखाने में भी आसानी हो।

वॉल ओपन शेल्फ

कई घरों में ऐसा होता है कि वॉश बेसिन के आसपास कोई शेल्फ नहीं होता। जिसकी वजह से ब्रश, हैंडवॉश और बाकी जरूरी चीजों को रखने में परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने और वॉश बेसिन एरिया को सजाने के लिए आप वॉल ओपन शेल्फ लगवा सकते हैं। इसके ऊपर एस्थेटिक डेकोरेशन करके एरिया को नया लुक दिया जा सकता है।