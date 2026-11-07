Mandir Decoration Ideas for Diwali: दिवाली के शुभ अवसर पर तरह-तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और घर की सजावट की जाती है। मुख्य द्वार, लिविंग रूम, बेडरूम, बालकनी और छत को खूबसूरती से सजाया जाता है। लाइटों और दीयों से डेकोरेशन की जाती है। हालांकि दिवाली के मौके पर घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मंदिर होता है, जिसकी सजावट लक्ष्मी पूजन की रौनक को बढ़ा सकती है।

अक्सर हम सामान्य तरीके से मंदिर की साफ-सफाई करते हैं और फूलों या लाइट की मदद से मंदिर और आसपास की जगह को सजा देते हैं। हालांकि अगर आप इस बार कुछ अलग और यूनिक करना चाहती हैं, तो मंदिर को सजाने के यहां बताए गए तरीकों से आइडिया ले सकती हैं।

हरियाली थीम डेकोरेशन

दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए मंदिर को सजाना चाहते हैं, तो थीम बेस्ड डेकोरेशन किया जा सकता है। इसके लिए आप हरियाली को चुन सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ फूल, पत्तों और हरी लड़ियों से सजावट की जा सकती है। मंदिर के पीछे बैकड्रॉप बनाने के लिए हरे रंग का पर्दा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर फूलों और लाइटों की झालर लगाएं। बगल में फूलों के गमले भी रखे जा सकते हैं, जिसके ऊपर लाइटें लगी हों। इस तरह आप मंदिर को एक यूनिक और आकर्षक लुक दे सकते हैं।

दीयों और एलईडी लाइट से करें सजावट

दिवाली पूजन को स्पेशल बनाने के लिए मंदिर की सजावट को हटके बनाया जा सकता है। इसके लिए आप दीयों और लाइटों की मदद ले सकते हैं। दिवाली पर रोशनी का विशेष महत्व होता है, ऐसे में इस तरह की डेकोरेशन मंदिर को खूबसूरत लुक देने में मदद कर सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है आप चारों तरफ असली दीयों को रखें। दीवारों पर पेपर के दीयों की हैंगिंग बनाकर लटका सकते हैं। साथ ही फूलों की लड़ियों और एलईडी लाइट्स को लगाएं। अब मंदिर के बगल में दीयों और लाइट से सजावट करें।

मंदिर का बैकड्रॉप सजाने के तरीके

घर पर पीले और लाल रंग की साड़ी या दुपट्टे का इस्तेमाल करके आप मंदिर को आकर्षक सजावट दे सकते हैं। अक्सर हम मंदिर को साफ करके सिर्फ लाइटिंग और फूलों से सजावट कर देते हैं। हर बार इस तरह लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो इस बार अलग तरीका अपना सकते हैं। मंदिर को ऐसा सजा सकते हैं, कि यहां पर ली गई तस्वीरें यादगार बन जाएं। इसके लिए आप मंदिर का बैकड्रॉप तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए आपको घर की कुछ चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए सबसे पहले जिस जगह लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखी जानी है, उसके ऊपर की दीवार पर सफेद दुपट्टा लटका दें। अब साइड में लाल या पीले दुपट्टे को लगाकर बांध दें। इसी के साथ बीच-बीच में फूलों की लड़ियां लगा दें। इसके बाद चारों तरह लाइटिंग से सजावट करें। अब मूर्ति को रखने के बाद पूजा की बाकी चीजों को रखें। मंदिर के आगे छोटी रंगोली बना सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाएं।