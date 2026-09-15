सिंपल लुक को स्टाइलिश और आकर्षक बनाने में ज्वेलरी अहम भूमिका निभाती है। नेकलेस, ईयररिंग्स, झुमके, रिंग्स, पायल, कंगन और मांगटीका खास कार्यक्रम और ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ काफी अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न लुक के साथ भी ज्वेलरी पेयर करना चाहती हैं, तो कुछ स्टेटमेंट ज्वेलरी को कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। जो किसी भी लुक को ग्लैमरस और यूनिक बनाने में मदद कर सकती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट ज्वेलरी के बारे में बताएंगे, जिन्हें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह की आउटफिट के साथ स्टाइल किया जा सकता है।

नीडल ईयरकफ्स

आजकल ज्यादातर महिलाएं यूनिक और मॉडर्न ज्वेलरी खरीदना पसंद करती हैं। खासकर ईयररिंग्स डिजाइन ट्रेडिशनल ही नहीं बल्कि मॉडर्न आउटफिट को भी स्टाइलिश दिखाने में मदद करते हैं। ऐसे में आप नीडल ईयरकफ्स ले सकती हैं। इसमें सुई जैसा लंबा मेटल हुक होता है जो कान के ऊपर से होते हुए पीछे की तरफ जाता है। यह दिखने में काफी आकर्षक और स्टाइलिश लगते हैं। इसे आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं।

नेल रिंग्स

समय के साथ-साथ ज्वेलरी ट्रेंड में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। कान, नाक, हाथ और गले के अलावा अब नेल्स के लिए भी ज्वेलरी मिलने लगी है। उंगलियों को खूबसूरत और स्टाइलिश दिखाने के लिए रिंग्स की जगह अब आप नेल रिंग्स कैरी कर सकती हैं। इन्हें नाखूनों के ऊपर पहना जाता है। यह एक ट्रेंडी और स्टाइलिश हैंड ज्वेलरी एक्सेसरी है, जो आपके लुक में चार चांद लगा सकती हैं।

आर्मलेट (बाजूबंद)

ट्रेडिशनल आर्मलेट या बाजूबंद तो आपने कई बार देखे होंगे। लेकिन आजकल कई तरह के स्टाइलिश आर्मलेट मार्केट में मिलने लगे हैं, जिन्हें वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी कैरी किया जा सकता है। मॉडर्न, ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक के लिए मेटल, पर्ल, स्टोन वर्क डिजाइन के आर्मलेट को ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल किया जा सकता है।

ईयर चैन

ईयर चैन कानों के झुमके और आपके बालों के हिस्से को जोड़ता है। इससे ट्रेडिशनल लुक बहुत ही ग्रेसफुल और खूबसूरत लगता है। इसे आप शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर सूट, लहंगे या साड़ी के साथ ट्राई कर सकती हैं। पर्ल डिजाइन, ऑक्सीडाइज्ड, सिंगल चैन या मल्टी लेयर चैन डिजाइन ट्राई कर सकते हैं।

हथफूल

तीज-त्योहार, शादियों और खास मौकों पर ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ हथफूल को कैरी किया जा सकता है। इसे आप ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं, जो आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं। इसके कई तरह के डिजाइन आपको मिल जाएं, जिसे आप आउटफिट के अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।