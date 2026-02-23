Sone ke haar ki design: शादी-ब्याह का सीजन हो और गहनों की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। होने वाली दुल्हन के लिए अगर आप भी सोने का हार बनवाने का सोच रहे हैं तो कुछ ऐसा चुनें जो न केवल पारंपरिक हो बल्कि संस्कृति से विशेष जुड़ाव रखता है। इसके लिए पुरानी डिजाइन्स से अलग आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। इससे न केवल दुल्हन को रॉयल लुक मिलेगा बल्कि हर किसी की निगाहें सोने के हार पर टिक जाएंगी। हर कोई उसके बारे में जानना चाहेगा। इससे पहले आपको पता होने चाहिए कि आप किस-किस तरीके के पारंपरिक हार खरीद सकती हैं या ऑर्डर देकर बनवा सकती हैं।

हंसली (Hasli)

यह मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। यह गले से सटा हुआ मोटा, अर्धचंद्राकार हार होता है। मजबूती और शाही लुक के लिए प्रसिद् होता है। इसे सोने या चांदी से बनाया जाता है। पहले ग्रामीण और पशुपालक समुदाय की महिलाएं चांदी की हंसली पहनती थीं। अब इसे मॉडर्न और मिनिमल ब्राइडल ज्वेलरी में भी शामिल किया जाता है।

तिमणिया (Timaniya)

यह मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह बीच में गोल या चौकोर पेंडेंट वाला हार होता है। राजपूती दुल्हनों का खास गहना माना जाता है। राजस्थान में विवाह और त्योहारों पर पहना जाता है। डिजाइन की बात करें तो इसमें काले मोतियों की माला और बीच में गोल या चौकोर पेंडेंट होता है। इतना ही नहीं कई जगहों पर इसे सुहाग और वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

ठुस्सी (Thussi)

यह महाराष्ट्र की पारंपरिक ज्वेलरी का हिस्सा है। यह डिजाइन में चोकर स्टाइल हार होता है। भारी और पारंपरिक लुक के लिए प्रसिद्ध है। छोटे-छोटे गोल सोने के दानों से बना होता है। यह दिखने में भारी लगता है। साथ ही गर्दन पर फिट बैठता है। खास अवसरों, पूजा और शादी में पहना जाता है।

चंद्रहार (Chandrahar)

यह सोने का हार चांद के आकार से प्रेरित होता है। यह अपने शाही और क्लासिक लुक के लिए जाना जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर भारत में लोकप्रिय है। डिजाइन की बात करें तो इसमें कई लेयर या अर्धचंद्राकार डिजाइन होते हैं। शाही और राजघरानों में लोकप्रिय रहा है। अब इसे ब्राइडल सेट में अक्सर रानी हार के साथ पहना जाता है।

झालरा (Jhalra)

यह राजस्थान और गुजरात के ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है। इसे लोकनृत्य और शादी-ब्याह में पहना जाता है। इसमें नीचे लटकन (झालर) वाला डिजाइन होता है। नीचे लटकते हुए छोटे-छोटे पत्तियों या बूंदों जैसे डिजाइन इसकी पहचान हैं।

मांडलिया (Mandliya)

यह मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पहले ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं में अधिक लोकप्रिय होता था। अब इसमें मॉर्डन टच देकर पहना जा रहा है। डिजाइन की बात करें तो गोल और चौड़े डिजाइन वाला पारंपरिक हार होता है। इसे चांदी में भी बनाया जाता था।

कंठी (Kanthi)

ब्राइडल फैशन और ट्रेडिशनल लुक में इनका ट्रेंड बढ़ रहा है। यह गले से सटा छोटा और सिंपल हार होता है। रोज़मर्रा और धार्मिक अवसरों पर पहना जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में फेमस है। सोने-चांदी की बारीक नक्काशी और हाथ की कारीगरी इसकी खासियत है।