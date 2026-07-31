हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर, सुकूनभरा और आकर्षक दिखे। इसके लिए लिविंग रूम से लेकर किचन और बेडरूम तक की सजावट पर खास ध्यान दिया जाता है। वहीं घर का मंदिर भी इंटीरियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सही डिजाइन और मटेरियल से बना मंदिर पूजा की जगह को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ घर को भी आकर्षक लुक देता है। अगर आप नया मंदिर बनवाने की सोच रहे हैं या पुराने मंदिर को नया लुक देना चाहते हैं, तो मार्बल से लेकर लकड़ी तक यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स से आइडिया ले सकते हैं।

लकड़ी का मंदिर

वुडन यानी लकड़ी के मंदिर बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। छोटे घर और कम जगहों के लिए आप कॉम्पैक्ट वुडन मंदिर डिजाइन चुन सकते हैं। इन पर की गई नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन घर की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करते हैं। छोटे फ्लैट से लेकर बड़े घरों तक लकड़ी के मंदिर अलग-अलग डिजाइन और साइज में आसानी से मिल जाते हैं।

मार्बल मंदिर

मॉडर्न और स्टाइलिश लुक के लिए मार्बल के मंदिर बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। नक्काशी, जाली वर्क, एलईडी बैक पैनल और मार्बल के बने मंदिर लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। घर के इंटीरियर के अनुसार आप मार्बल मंदिर के डिजाइन चुन सकते हैं।

कॉर्नर मंदिर डिजाइन

अगर आपका घर छोटा है या मंदिर के लिए कम जगह है, तो कॉर्नर मंदिर डिजाइन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें आपको लकड़ी, मॉडर्न कोरियन या मार्बल डिजाइन के मंदिर मिल जाएं। जिसे आप खाली जगह पर लगा सकते हैं। इससे कॉर्नर वाली जगह का सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकेगा।

स्लाइडिंग डोर मंदिर डिजाइन

स्लाइडिंग डोर वाले मंदिर डिजाइन घर को एक यूनिक और आकर्षक लुक दे सकते हैं। अगर आप कुछ हटके डिजाइन देख रहे हैं, तो इस तरह के मंदिर डिजाइन चुन सकते हैं। छोटे घरों और फ्लैट्स के लिए ये बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये दिखने में सुंदर लगते हैं और दरवाजा खुलने पर बाहर जगह भी नहीं घेरते।

वॉल माउंटेड मंदिर डिजाइन

छोटे घरों और कम जगह पर वॉल माउंटेड यानी दीवार पर टांगने वाले मंदिर डिजाइन बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। यह कम जगह घेरते हैं और दिखने में भी आकर्षक लगते हैं। इसे लकड़ी, एमडीएफ या अन्य मटेरियल से तैयार कराया जा सकता है। आप अपनी पसंद के अनुसार सिंपल, मॉडर्न और यूनिक डिजाइन चुन सकते हैं।