Janmashtami 2026: जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिरों और घरों में खास तैयारियां की जाती हैं। सजावट से लेकर भोग तक हर चीज पर ध्यान दिया जाता है। बाजारों में भी अलग रौनक देखने को मिलती है। इस दिन भगवान को झूला झुलाया जाता है। जिसकी वजह से दुकानों पर अलग-अलग डिजाइन के झूले और लड्डू गोपाल की मूर्तियां बिकती हैं। जिन्हें लोग बहुत ही प्यार और स्नेह से खरीदते हैं।

इस बार अगर आप भगवान के लिए थोड़े यूनिक और हटकर झूला तलाश रहे हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं। लकड़ी से लेकर मेटल तक अलग-अलग डिजाइन के झूले की सजावट करके आप जन्माष्टमी का त्योहार खास बना सकते हैं।

स्टेंडिंग झूला

भगवान श्री कृष्ण के लिए इस तरह का झूला डिजाइन देख सकते हैं। यह दिखने में काफी मॉर्डन और यूनिक लगता है। लकड़ी या मेटल से बना स्टेंडिंग झूला जन्माष्टमी के त्योहार पर कान्हा जी को झुलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप मोरपंख या फूलों से सजा सकते हैं।

गद्दी वाला झूला

गोल या चौकोर आकार का गद्दी वाला झूला बहुत ही सुंदर लगता है। लड्डू गोपाल इसमें बैठकर बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसमें मुलायम कुशन या गद्दी के साथ रंग-बिरंगे कपड़े, लेस और छोटे फूलों से सजावट की जा सकती है। इसे आप जन्माष्टमी थीम के अनुसार सजा सकते हैं।

मेटल झूला

मेटल का झूला मजबूत होता है जो दिखने में भी काफी आकर्षक लगता है। इसमें घंटियों, मोतियों, फूलों और झालर से सजा सकते हैं। जन्माष्टमी के लिए इस तरह के झूला डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। गोल्डन या सिल्वर फिनिश वाले झूले पूजा में रॉयल लुक दे सकता है।

पर्ल बीड झूला

मोती या पर्ल बीड से सजा झूला लड्डू गोपाल के लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे सजाने के लिए मोतियों की लड़ियां और छोटे फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सफेद मोतियों के साथ हल्के रंग की सजावट कर सकते हैं, जो झूले को एलिगेंट लुक दे सकता है।

कॉटन रोप झूला

अगर आप सिंपल और यूनिक लुक वाला झूला खरीदना चाहते हैं, तो कॉटन रोप झूला चुन सकते हैं। इस तरह के डिजाइन हटके लगते हैं। रस्सी को अलग-अलग तरीके से सजाया जा सकता है। इसमें फूलों की माला, मोतियां या रंगीन रिबन से सजावट कर सकते हैं।

लकड़ी का झूला

ट्रेडिशनल लुक के लिए लकड़ी का झूला जन्माष्टमी के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लकड़ी के झूलों को फूलों, पत्तियों, कपड़े और छोटी घंटियों से सजा सकते हैं। यह जन्माष्टमी की रौनक को दोगुना कर सकता है। अगर झूले पर नक्काशी की गई है, तो यह पूजा के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है।