नेकलेस, ब्रेसलेट, चूड़ियां, अंगूठी और ईयररिंग्स महिलाओं के ज्वेलरी कलेक्शन में जरूर होती हैं। जिन्हें अलग-अलग मौके और कपड़ों के अनुसार स्टाइल किया जाता है। खासतौर पर ईयररिंग डिजाइन को डेली वियर से लेकर खास मौकों तक, हर आउटफिट के साथ स्टाइल किया जाता है। यही वजह है कि महिलाएं अपने ज्वेलरी कलेक्शन में तरह-तरह के ईयररिंग्स को शामिल करना पसंद करती हैं। हालांकि कई बार हम एक जैसे ही डिजाइन के ईयररिंग्स को बार-बार खरीद लेते हैं। जिससे लुक बोरिंग लग सकता है।

अगर आप सिंपल लुक को खास बनाना चाहती हैं, तो कुछ यूनिक डिजाइन के ईयररिंग्स को ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। इसके लिए यहां दिए गए ईयररिंग डिजाइन्स से आइडिया लिया जा सकता है। इन्हें आप अलग-अलग आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

बटरफ्लाई डिजाइन ईयररिंग

बटरफ्लाई यानी तितली के आकार के ईयररिंग आजकल ट्रेंड में हैं। ऑफिस, कॉलेज, आउटिंग, ट्रैवलिंग या अन्य खास मौके पर इस डिजाइन के ईयररिंग्स को स्टाइल किया जा सकता है। वेस्टर्न आउटफिट के साथ इस डिजाइन के ईयररिंग ज्यादा फैशनेबल लुक दे सकते हैं।

बटरफ्लाई ईयररिंग डिजाइन

स्टोन ईयररिंग

लुक को एलिगेंट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्टोन डिजाइन ईयररिंग को ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। इसे ट्रेडिशनल ही नहीं वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पेयर किया जा सकता है। इसमें आपको कई तरह के डिजाइन मिल जाएंगे। मौके और आउटफिट के अनुसार रंगीन या सिंगल स्टोन ईयररिंग चुन सकती हैं।

ईयररिंग डिजाइन्स

फ्लोरल स्टेमेंट ईयररिंग

ऑफिस जाना हो या कॉलेज किसी भी आउटफिट को स्टाइलिश बनाने के लिए उसके साथ फ्लोरल स्टेमेंट ईयररिंग डिजाइन पेयर किए जा सकते हैं। इस डिजाइन के ईयररिंग काफी यूनिक और ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। इसमें आप सिल्वर और गोल्डन दोनों तरह के ईयररिंग्स रखें। इन्हें आउटफिट और बाकी ज्वेलरी के साथ आसानी से मैच किया जा सकता है।

टेंपल झुमके

साड़ी, लहंगा या सूट पहन रही हैं, तो इनके साथ पेयर करने के लिए टेंपल झुमकों को कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। इस तरह के ईयररिंग डिजाइन सिंपल लुक को भी खास और आकर्षक बना सकते हैं। त्योहारों या शादी में ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ इन झुमकों को पेयर किया जा सकता है।

लॉन्ग ड्रॉप ईयररिंग

लॉन्ग ड्रॉप ईयररिंग ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों तरह के लुक के साथ पेयर की जा सकती है। अगर आप गले में कुछ नहीं पहनना चाहती हैं, तो आउटफिट के साथ इस डिजाइन के ईयररिंग्स को पेयर कर सकती हैं। इस ईयररिंग को खास मौकों, त्योहारों और पूजा-पाठ के दौरान स्टाइल किया जा सकता है।

लॉन्ग ड्रॉप ईयररिंग डिजाइन

ईयरकफ डिजाइन

अपने ज्वेलरी कलेक्शन में यूनिक और स्टाइलिश ईयररिंग डिजाइन जोड़ना चाहती हैं, तो ईयरकफ ले सकती हैं। मॉडर्न और एथनिक आउटफिट के साथ ईयरकफ बहुत ही बेहतरीन लुक देते हैं। इसे कान के ऊपरी या बाहरी हिस्से पर पहना जाता है। फ्लोरल, पर्ल, मोर, डायमंड और झुमकी डिजाइन में कई तरह के ईयरकफ मिल जाते हैं।