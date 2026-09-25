Chain Designs for Daily Use: किसी भी आउटफिट को स्टाइलिश और खूबसूरत बनाने के लिए मेकअप या हेयर स्टाइल के अलावा ज्वेलरी भी अहम भूमिका निभाती है। रोजाना ऑफिस, घर या बाजार जाने के लिए आउटफिट को स्टाइल करने के लिए हम अक्सर लाइटवेट और सिंपल ज्वेलरी चुनते हैं। कई महिलाओं को अंगूठी और ब्रेसलेट के अलावा चेन पहनना भी काफी पसंद होता है। अगर आप भी रोज पहनने के लिए यूनिक और स्टाइलिश चेन देख रही हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है।

खास बात यह है कि इन चेन को आप ट्रेडिशनल ही नहीं बल्कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। रोज पहनने के लिए इस तरह की लाइटवेट और यूनिक चेन डिजाइन को अपने ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल किया जा सकता है।

बीड चेन डिजाइन

रोज पहनने के लिए बीड चेन डिजाइन एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस तरह की चेन दिखने में स्टाइलिश लगती हैं और लाइटवेट होती हैं। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार गोल्ड, सिल्वर या एंटी टार्निश ले सकते हैं। इसे वेस्टर्न आउटफिट के साथ गोल्ड इयररिंग्स, वॉच और ब्रेसलेट के साथ कैरी किया जा सकता है। इस तरह की चेन यूनिक और आकर्षक लुक दे सकती है।

ड्रॉप चेन डिजाइन

अगर आप मॉडर्न और यूनिक चेन पहनना चाहती हैं, तो इस ड्रॉप डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। इस तरह की चेन को वेस्टर्न आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है। ऑफिस, खास फंक्शन, आउटिंग या डेट नाइट के लिए इस तरह की चेन आकर्षक और स्टाइलिश लुक दे सकती हैं। इनके साथ हूप इयररिंग्स या स्टड इयररिंग्स को पेयर किया जा सकता है।

लीफ डिजाइन चेन

साड़ी, सूट, ड्रेसेस या जींस के साथ इस तरह की चेन को पेयर किया जा सकता है। आमतौर पर रोज के लिए हम सिंपल और प्लेन डिजाइन वाली चेन को पेयर करते हैं। अगर आप थोड़ा हटके और यूनिक लुक चाहती हैं, तो लीफ डिजाइन वाली चेन को स्टाइल कर सकती हैं। सिंपल लुक को आकर्षक और एलिगेंट दिखाने के लिए इस तरह की चेन को स्टाइल किया जा सकता है।

पेंडेंट चेन डिजाइन

अगर आप बिल्कुल सिंपल चेन नहीं पहनना चाहती, तो पेंडेंट वाली चेन को अपने ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती है। ऑफिस लुक हो या कैजुअल इस चेन को हर तरह की आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है। इसमें हल्के और भारी दोनों तरह के पेंडेंट चेन डिजाइन आपको मिल जाएंगे। जिसे आप अपनी पसंद और मौके के अनुसार चुन सकती हैं।

स्टोन वर्क चेन डिजाइन

थोड़ा यूनिक और हटके लुक के लिए आउटफिट के साथ स्टोन वर्क चेन डिजाइन चुन सकती हैं। इसे आप अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में जरूर शामिल करें। इस तरह की ज्वेलरी को ट्रेडिशनल ही नहीं बल्कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है। खास मौके के लिए भी इस चेन को इयररिंग्स और ब्रेसलेट के साथ पेयर किया जा सकता है।