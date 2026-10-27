अगर आपके घर में भी नन्ही परी ने जन्म लिया है और आप उसके लिए एक प्यारा-सा नाम तलाश रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। बेटी के जन्म के साथ ही माता-पिता के मन में उसके नाम को लेकर कई तरह के ख्याल आने लगते हैं।

कोई ऐसा नाम चाहता है जो सुनने में मीठा लगे, तो किसी की तलाश ऐसे नाम की होती है जो आम नामों से अलग हो और जिसका अर्थ भी खास हो। आखिर नाम सिर्फ पहचान का जरिया नहीं, बल्कि उससे जुड़ा अर्थ भी मायने रखता है।

इराजा

संस्कृत में इराजा (Iraja) का अर्थ हवा या पवन से जन्मी माना जाता है। यह नाम स्वतंत्रता, गति और प्रकृति से जुड़ाव का भाव देता है।

अन्विता

जुड़ी हुई, समझ रखने वाली या अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने वाली। अन्विता (Anvitha) यह नाम समझदारी, बुद्धिमत्ता और लोगों को जोड़ने की क्षमता का प्रतीक माना जा सकता है।

यश्वी

यश पाने वाली, प्रसिद्ध या सफल। यश्वी (Yashvi) नाम उपलब्धि, आत्मविश्वास और सम्मान का भाव दर्शाता है। आप बेटी के लिए यह नाम चुन सकते हैं, यह बेहद खास रहेगा।

त्वेषा

संस्कृत में त्वेषा का संबंध तेज, चमक और ऊर्जा से है। त्वेषा (Tvesha) नाम आंतरिक शक्ति और उत्साह का भाव देता है।

अद्विका

अनोखी या सबसे अलग। अद्विका (Advika) नाम अपनी अलग पहचान बनाने और स्वतंत्र सोच रखने का भाव दर्शाता है।

ऋत्व्या

यह अपेक्षाकृत दुर्लभ नाम है, जिसकी व्युत्पत्ति और अर्थ अलग-अलग स्रोतों में स्पष्ट रूप से एक जैसे नहीं मिलते। इसे शामिल करने के बजाय अधिक प्रमाणित अर्थ वाला नाम चुनना बेहतर होगा। ऋत्व्या (Rithya) बेहद खास है।

सार्या

इस नाम का एक सर्वमान्य, स्पष्ट संस्कृत अर्थ आसानी से स्थापित नहीं होता। इसलिए इसे पक्के अर्थ वाला नाम बताने के बजाय कोई दूसरा नाम रखना बेहतर है। आप अपनी बेटी का नाम सार्या (Saarya) भी रख सकते हैं।

ओजस्वी

तेजस्वी, ऊर्जावान और आंतरिक शक्ति से भरपूर। संस्कृत के ‘ओजस्’ शब्द से जुड़ा यह नाम जीवनशक्ति और आत्मविश्वास का भाव रखता है। ओजस्वी (Ojasvi) नाम के बारे में भी आप सोच सकते हैं।

शर्वरी

रात्रि या रात का समय। संस्कृत मूल का यह नाम रहस्य, गहराई और शांत आत्मविश्वास का भाव देता है। शर्वरी (Sharvari) नाम अपने आप में बेहद खास है।

तेजस्विनी

तेज, ऊर्जा और आभा से भरपूर। यह नाम आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और अपनी अलग पहचान बनाने की शक्ति दर्शाता है। तेजस्विनी (Tejaswini) नाम आपकी बेटी को अलग पहचान दे सकता है।

वैदेही

माता सीता का एक नाम। यह नाम धैर्य, आत्मसम्मान और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहने का भाव रखता है। वैदेही (Vaidehi) नाम भी आपको पसंद आ सकता है।

डिस्क्लेमर: बच्चों के नामों के अर्थ और उनकी उत्पत्ति अलग-अलग स्रोतों में भिन्न हो सकती है। नाम चुनने से पहले उसके अर्थ और सही उच्चारण की पुष्टि जरूर कर लें।