मुंबई के पास बसा उल्हासनगर सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि उन यादों और परंपराओं का ठिकाना भी है, जिन्हें सिंधी समुदाय अपने साथ लेकर भारत आया था। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको कई ऐसी चीजें देखने और स्वाद चखने को मिलेंगे, जो सिंध की मिट्टी से जुड़ी हैं। इन्हीं में से एक है दाल पकवान। यह सिंधी घरों और समुदाय की खास पहचान माना जाता है। कुरकुरा पकवान यानी रोटी और उसके साथ परोसी जाने वाली स्वादिष्ट दाल और ऊपर से हरी चटनी का स्वाद इसे आम नाश्ते से कुछ अलग बना देता है।

दाल पकवान की कहानी सिर्फ इसके स्वाद तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा दौर भी छिपा है, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से जुड़ा हुआ है। उस दौर में सिंधी परिवारों को अपना घर-बार और अपनी जमीन छोड़कर भारत आना पड़ा। नए शहर में जिंदगी दोबारा शुरू करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन खान-पान और परंपराओं ने उन्हें अपनी जड़ों से बखूबी जोड़े रखा। उल्हासनगर में बसे लोगों ने अपने साथ सिंध के पारंपरिक स्वाद को भी जिंदा रखा। धीरे-धीरे समय के साथ यह स्वाद शहर की पहचान का अनमोल हिस्सा बन गया।

आज दाल पकवान की एक प्लेट सिर्फ दाल और पकवान नहीं मिलता, बल्कि बीते समय की यादें, परिवार की परंपराएं और संस्कृति को संभालकर रखने की कहानी भी नजर आती है।

उल्लासनगर की गलियों में बसा सिंधी स्वाद

मुंबई से कुछ दूर उल्हासनगर की गलियों में चलते हुए अगर आपको सिंधी खाने की खुशबू आने लगे, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। यहां खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि अपने पुराने घर और बीते समय की याद का एक तरीका भी है। दाल पकवान के स्वाद के पीछे एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसने 1947 में बंटवारे के बाद अपना घर, जमीन और पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू परिवार भारत आकर अलग-अलग जगहों पर बस गए। इनमें से कई परिवारों को उल्हासनगर के कैंप में नया ठिकाना मिला।

रणवीर बरार ने अपने यूट्यूब चैनल पर सिंधी दाल पकवान की कहानी शेयर की। उनके अनुसार सिंध में परंपरा है कि रात की बची हुई रोटी को सुबह खाया जाता है। रात भर खुले में रखे जाने के कारण रोटी कड़क हो जाती थी। इस रोटी के ऊपर दाल लगाकर सुबह नाश्ते में खाया जाता है। इसे पकवान बुलाया जाता है। इस स्वभाव को लेकर सिंधी लोग हिंदुस्तान। यहां अलग-अलग जगहों पर कैंप में उन्होंने आशरा लिया। मुंबई के बाहर ऐसा ही एक कैंप था उल्हासनगर जहां पर सिंधी लोगों ने रहने का ठिकाना बनाया। उस दौरान उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी रोटी थी।

शुरुआती दौर में यहां रहने वाले लोगों के सामने कई मुश्किलें थीं। उन्हें नए माहौल में रहने का ठिकाना बनाना था, रोजी रोटी का इंतजाम करना था और परिवार को संभालना था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच खानपान की उनकी पुरानी परंपरा को बचाए रखना भी जरूरी था।

टिक्कड़ से पकवान तक का सफर

सिंधी खाने में टिक्कड़ का पुराना महत्व रहा है। यह गेहूं और बेसन से बनाया जाने वाला मोटा फ्लैटब्रेड था। जो रोजमर्रा के खाने का हिस्सा था। समय के साथ सिंधी टिक्कड़ और उसके साथ खाने वाली दाल की परंपरा में बदलाव आया। बंटवारे के बाद जब सिंधी समुदाय अलग-अलग जगहों पर बसे, तो उनकी रसोई भी नए माहौल और उपलब्ध सामग्री के अनुसार बदलती गई। इसी बदलाव को दाल पकवान के मौजूदा रूप से जोड़ा जाता है। गेहूं-बेसन के टिक्कड़ की जगह मैदे से बना पतला और कुरकुरा पकवान प्रसिद्ध हुआ और इसे मसालेदार दाल के साथ परोसा जाने लगा।

समय के साथ उल्हासनगर शरणार्थी कैंप की पहचान से आगे बढ़कर सिंधी समुदाय के बड़े केंद्रों में शामिल हो गया। यहां घरों की किचन से लेकर बाजारों तक सिंधी खानपान की झलक दिखाई देने लगी। यही वजह से उल्हासनगर में मिलने वाला दाल पकवान सिर्फ एक नाश्ता नहीं है बल्कि यह उस सफर को समझने का तरीका है, जो लोगों ने मुश्किल वक्त में जिया है।