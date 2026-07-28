आजकल ज्यादातर लोग घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। ऐसे में शरीर पर इसका असर पड़ता है। क्या आपको याद है आप आखिरी बार बहुत देर तक कब उकड़ू बैठे थे? कुर्सी, सोफे या बैड पर बैठने से शरीर की लचक कम हो सकती है। ऐसे में उकड़ू बैठना (Deep Squat) एक ऐसी प्राकृतिक मुद्रा मानी जाती है, जो हिप्स, घुटनों और टखनों की मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

अगर आपकी सेहत सामान्य है और डॉक्टर ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो कुछ मिनट इस मुद्रा में बैठना शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप कभी उकड़ू नहीं बैठते हैं तो आपको इससे होने वाले फायदों के बारे में पता होना चाहिए तभी आप यह आदत अपना पाएंगे।

हिप्स और टखनों की लचक हो सकती है बेहतर

उकड़ू बैठने पर हिप्स, घुटनों और टखनों के जोड़ अपनी पूरी रेंज में काम करते हैं। इससे समय के साथ उनकी लचक और मूवमेंट बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज (ACE) भी स्क्वैट्स को लोअर बॉडी की कार्यक्षमता बढ़ाने वाली एक्सरसाइज मानता है।

पैरों और कोर की मांसपेशियां हो सकती हैं सक्रिय

उकड़ू बैठने की मुद्रा में क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, पिंडलियां और कोर मसल्स सक्रिय रहती हैं। इससे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

संतुलन और शरीर की स्थिरता लाने में मिल सकती है मदद

उकड़ू बैठना एक बैलेंसिंग पोजिशन है। इसे सुरक्षित तरीके से करने पर शरीर का संतुलन, कोऑर्डिनेशन और पोस्टुरल कंट्रोल बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

जकड़न से मिल सकती है राहत

अगर आप पूरे दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, तो बीच-बीच में कुछ देर उकड़ू बैठना हिप्स और टखनों की जकड़न कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह लंबे समय तक बैठे रहने का विकल्प नहीं है। बीच-बीच में चलना-फिरना भी जरूरी है।

पोश्चर सुधारने में मदद

उकड़ू बैठने के दौरान रीढ़ को सीधा रखने और शरीर का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ती है। नियमित अभ्यास से सही बैठने की आदत विकसित करने में मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। यदि आपको घुटनों, हिप्स, टखनों या रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है, तो इस मुद्रा को अपनाने से पहले डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें।