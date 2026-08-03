Mahakaleshwar Temple Ujjain: मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन के महीने में यहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। क्योंकि यह महीना भगवान शिव के पूजा-अर्चना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दौरान देश के अगल-अलग हिस्सों से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो जाने से पहले कुछ जरूरी जानकारी की मदद से ट्रिप को आसान बनाया जा सकता है।

सावन के महीने में ज्यादातर लोग महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जाने का प्लान करते हैं। ऐसे में जाने से पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लेना यात्रा को आसान और व्यवस्थित बना सकता है।

मंदिर में महाकाल के दर्शन

महाकालेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की सबसे खास परंपराओं में से एक भस्म आरती है, जो सुबह 4 बजे होती है। हालांकि इसका समय बदल भी सकता है। जिसकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। सावन के दौरान श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में आते हैं। इसलिए यात्रा से पहले बुकिंग करें और दर्शन से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। मंदिर में लंबी लाइनों से बचने के लिए जल्दी पहुंचे जिससे दर्शन करने में आसानी होगी।

भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्तों के लिए टिप्स

अगर आप महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने जा रहे हैं, तो जल्दी पहुंचे क्योंकि टिकट होने के बावजूद एंट्री लिमिटेड होती है। वेरिफिकेशन के लिए वैलिड आईडी साथ रखें। साथ ही मंदिर के ड्रेस कोड और गाइडलाइंस का पालन करें।

रुकने की व्यवस्था

मंदिर के आसपास कई सारे होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस हैं जहां पर ठहर सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से भी ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप सावन, शिवरात्रि या किसी त्योहार पर महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, तो रहने की व्यवस्था पहले से करना बेहतर हो सकता है।

पहुंचने का तरीका

उज्जैन शहर पहुंचने के लिए आप देश के किसी भी शहर से सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। फ्लाइट से यहां आना चाहते हैं, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर का देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट है। जहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी, जो मंदिर पहुंचा देगी। इसके अलावा ट्रेन से उज्जैन जंक्शन शहर पहुंच सकते हैं। यहां से मंदिर की दूरी करीब 2-3 किमी है।

महाकाल के दर्शन के बाद कहां जाएं?

महाकाल के दर्शन के बाद उज्जैन में स्थित अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों पर घूमने जा सकते हैं। ग्रह दोष निवारण के लिए मशहूर मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, राम घाट, संदीपनि आश्रम, चिंतामन गणेश मंदिर और गोपाल मंदिर जा सकते हैं।