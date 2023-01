Diabetes Diet: टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों पर दवा की तरह असर करते हैं ये ड्राईफ्रूट्स, आज ही करें डाइट में शामिल

Healthy Dry Fruits For Sugar Control: अखरोट में हेल्दी फैट, फाइबर, विटमिन्स,मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर होता है जो बॉडी को हेल्दी रखता है और शुगर कंट्रोल करता है।

healthy dry fruits for sugar control: ब्लड शुगर के मरीज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कुछ ड्राईफ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। PHOTO-FREEPIK

