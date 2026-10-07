सोचिए, समुद्र किनारे एक छोटा-सा कछुए का बच्चा दिखाई दे और उसे ध्यान से देखने पर पता चले कि उसके दो सिर हैं, लेकिन शरीर सिर्फ एक। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के केप कॉड में कुछ ऐसा ही असामान्य नजारा देखने को मिला है। यहां वन्यजीवों पर नजर रखने वाले शोधकर्ताओं को डाइमंडबैक टेरापिन (Diamondback Terrapin) प्रजाति का एक ऐसा बच्चा मिला है, जिसके दो अलग-अलग सिर एक ही शरीर से जुड़े हैं।

इस बेहद दुर्लभ कछुए ने वन्यजीव विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। इसकी वजह सिर्फ इसका अनोखा दिखना नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया भी है जिसके दौरान एक ही एम्ब्रियो (भ्रूण) से दो सिर विकसित हो गए।

एक शरीर में कैसे बन जाते हैं दो सिर?

शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस स्थिति को बाइसेफली (Bicephaly) कहा जाता है। यह एक तरह की असामान्य गर्भ में बच्चे के बनने की प्रक्रिया है।

आसान भाषा में समझें तो जब भ्रूण शुरुआती अवस्था में विकसित हो रहा होता है, तब सामान्य तौर पर उसका डेवलपमेंट एक शरीर के रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन बाइसेफली के मामले में भ्रूण के विकास के दौरान पूरी तरह अलग होने की प्रोसेस सामान्य तरीके से नहीं हो पाती। इसी वजह से एक ही शरीर में दो सिर डेवलप हो सकते हैं।

यानी यह कोई नई कछुए की प्रजाति नहीं है, बल्कि विकास के दौरान होने वाली एक बेहद दुर्लभ शरीर में असामान्य बदलाव है।

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केप कॉड में पहले भी मिल चुका है ऐसा कछुआ

दो सिर वाला जानवर मिलना अपने आप में बेहद दुर्लभ घटना है। लेकिन केप कॉड के शोधकर्ताओं के लिए यह खोज इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहां ऐसा कछुआ पहले भी देखा जा चुका है।

Live Science की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में केप कॉड में यह तीसरा बाइसेफेलिक टेरापिन है।

डाइमंडबैक टेरापिन पूर्वी अमेरिका के तटीय इलाकों और खारे पानी वाले दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला कछुआ है। इस क्षेत्र में शोधकर्ता इन कछुओं की आबादी और उनके विकास पर पहले से नजर रखते हैं। इसलिए एक ही इलाके में इस तरह के कई असामान्य बच्चे मिलना शोधकर्ताओं के लिए खास दिलचस्पी का विषय है।

क्या दो सिर वाला कछुआ दो अलग-अलग कछुओं जैसा होता है?

ऐसा जरूरी नहीं है। दो सिर होने के बावजूद शरीर एक ही रहता है। ऐसे कछुओं में शरीर के कई अंदरूनी अंग और दूसरी संरचनाएं साझा हो सकती हैं।

हालांकि, दोनों सिर अपने स्तर पर काम कर सकते हैं। यही वजह है कि चलने, भोजन करने और दूसरी सामान्य गतिविधियों में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।

यानी बाहर से देखने पर भले ही ऐसा लगे कि शरीर पर दो अलग-अलग कछुए जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में ऐसा तब होता है जब गर्भ में भ्रूण का विकास सामान्य तरीके से नहीं हो पाता।

क्या ऐसे कछुए ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं?

इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। ऐसे जानवरों के जीवित रहने की संभावना इस बात पर काफी निर्भर करती है कि उनके शरीर के अंदरूनी अंग और दूसरी संरचनाएं किस तरह विकसित हुई हैं और वे उन्हें किस हद तक साझा करते हैं।

कुछ दो सिर वाले जानवर ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, जबकि कुछ को जन्म के बाद ही गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर भोजन करने, चलने-फिरने और शरीर के दूसरे कामों में तालमेल बनाना मुश्किलभरा हो सकता है।

वैज्ञानिकों के लिए क्यों खास है यह खोज?

ऐसे दुर्लभ जीव शोधकर्ताओं को यह समझने का मौका देते हैं कि भ्रूण के विकास के दौरान शरीर किस तरह आकार लेता है और कभी-कभी यह प्रक्रिया सामान्य तरीके से अलग क्यों हो जाती है।

एक छोटे से कछुए में दिखने वाली यह असामान्यता देखने में भले ही किसी अजूबे जैसी लगे, लेकिन इसके पीछे कोई रहस्यमयी घटना नहीं है। यह भ्रूण के विकास से जुड़ी एक दुर्लभ स्थिति है। यही वजह है कि केप कॉड में मिला यह दो सिर वाला नन्हा कछुआ सिर्फ अपनी अनोखी शक्ल की वजह से नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी खास है।