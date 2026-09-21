अक्सर घरों में लोग कॉकरोच और चींटियों से परेशान रहते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खे आजमाने के साथ बाजार में मिलने वाली कीटनाशक प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर रात में लाइट बंद होने के बाद कॉकरोच अधिक सक्रिय हो जाते हैं। घरों में ये भोजन, पानी, नमी और छिपने की जगह की तलाश में आते हैं। कॉकरोच को रातभर खुले छोड़े गए बर्तन, किचन काउंटर पर गिरा खाना और खुला कूड़ेदान आकर्षित करता है। वहीं, खाने की चीजों की गंध और नमी की वजह से चींटियां भी अक्सर रसोई में पहुंच जाती हैं। ऐसे में आप कॉकरोच और चींटियों को भगाने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना का एक देसी जुगाड़ अपना सकते हैं।

ट्विंकल खन्ना ने ‘ट्विक इंडिया’ के इंस्टाग्राम पर एक ‘देसी जुगाड़’ साझा किया है, जिससे कॉकरोच और लाल चींटियों को रसोई में आने से रोका जा सकता है। अभिनेत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रसोई में आने वाले देर रात के मेहमानों से परेशान हैं, फिर चाहे वे छह पैरों वाले हों या दो पैरों वाले मेहमान। ये देसी जुगाड़ उन्हें भगाने में काम आ सकता है। ट्विंकल खन्ना के अनुसार, इसके लिए तेजपत्ता, लौंग और सिरके को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। फिर इसे अपनी रसोई की दराजों और कैबिनेट के कोनों में स्प्रे करें। इससे कॉकरोच और लाल चींटियों को रसोई से दूर रखने में मदद मिल सकती है।

इस तरह बनाएं ये देसी नुस्खा

8-10 लौंग और 2-3 तेज पत्ते लेकर और उन्हें हल्का कूट लें।

फिर एक कप पानी और एक कप सिरका लें और इसमें कुटी हुई लौंग और तेज पत्ते डालकर उबाल लें।

इसके बाद इस मिश्रण को छान लें।

छना हुए मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भर लें।

इसके बाद जहां कॉकरोच और चींटियां ज्यादा नजर आती हैं वहां इसका छिड़काव कर दें।

कितना असरदार है कीड़े भगाने वाला यह नुस्खा

ट्विंकल खन्ना द्वारा बताए गए देसी नुस्खे पर द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने एस्टर सीएमआई अस्पताल, बेंगलुरु की सीनियर कंसल्टेंट (इंटरनल मेडिसिन) डॉ. ब्रंडा एम. एस. से बातचीत की तो उन्होंने बताया, घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से बनाए गए स्प्रे कुछ कीड़ों को उनकी गंध या अन्य गुणों के कारण दूर रखने में कभी-कभी मदद कर सकते हैं। हालांकि, इन्हें कीड़ों से छुटकारा पाने का पूरा उपाय नहीं माना जाना चाहिए। खासकर अगर घर में कीड़ों की समस्या लगातार बनी हुई है, तो यह उचित पेस्ट कंट्रोल का विकल्प नहीं है। इसके आगे उन्होंने बताया कि लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी घरेलू मिश्रण को सीधे खाने, खाना बनाने के बर्तनों या उन सतहों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए, जो भोजन के संपर्क में आती हैं, जब तक यह पूरी तरह पता न हो कि वह मिश्रण इन जगहों के लिए सुरक्षित है।

डॉ. ब्रंडा के अनुसार, रसोई को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाने के छोटे-छोटे टुकड़े, नमी, तेल-चिकनाई और कचरा कॉकरोच, चींटियों, मक्खियों और दूसरे कीड़ों को आकर्षित कर सकते हैं। गंदी सतहों, बर्तनों और स्पंज पर हानिकारक कीटाणु तेजी से बढ़ सकते हैं। इससे भोजन के दूषित होने और पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए रसोई की नियमित सफाई करने से खाना बनाने की जगह को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

कॉकरोच, चींटियों और अन्य कीड़ों से बचने के उपाय

डॉ. ब्रुंडा के अनुसार किचन काउंटर और खाना बनाने वाली जगह की नियमित रूप से सफाई करें।

बर्तनों को अच्छी तरह धोएं।

सिंक को इस्तेमाल करने के बाद सूखा रखें।

समय-समय पर फ्रिज की सफाई करें।

खाने की चीजों को हमेशा बंद डिब्बों में रखें।

रोजाना कचरा बाहर निकालें।

फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें।

रसोई में खाने के टुकड़े या पानी जमा न रहने दें।

गंदे स्पंज और कपड़ों को समय-समय पर बदलते रहें।

नालियों को साफ रखें और उन दरारों व खाली जगहों को बंद करें, जहां से कीड़े रसोई में आ सकते हैं।

रसोई में हवा का सही वेंटिलेशन रखें।

खाना बनाने से पहले और खाना बनाते समय हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से की गई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी तरह की दिनचर्या या उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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