DIY Jute Home Decor Wall Hanging: खाली दीवारों की वजह से पूरा कमरा सूना-सूना लगता है। ऐसे में कुछ लोग पेंट करवाते हैं या महंगे डेकोरेटिव चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के पास एक ऐसा उपाय है, जिसके लिए आपको दीवार को दोबारा पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी दीवार को स्टाइलिश और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो एक्ट्रेस के इस होम डेकोर आइडिया की मदद ले सकते हैं।

हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने ट्वीक इंडिया के शो स्पेसलिफ्ट के एक एपिसोड में जूट से खूबसूरत वॉल डेकोर बनाने का आसान तरीका शेयर किया। उन्होंने जूट के कपड़े, एम्ब्रॉयडरी रिंग और सूखे फूलों की मदद से वॉल हैंगिंग बनाने का तरीका बताया। उनका यह आसान और बजट फ्रेंडली DIY आइडिया घर की खाली दीवार को नया और आकर्षक लुक देने में मदद कर सकता है।

ट्वीक इंडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ट्विंकल खन्ना ने बताया कि जूट वॉल हैंगिंग बनाने के लिए सूखे फूल, जूट का कपड़ा और एम्ब्रॉयडरी रिंग की जरूरत होगी। ये सभी चीजें आपको क्राफ्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले जूट फैब्रिक के कपड़े को एम्ब्रॉयडरी रिंग के आकार से थोड़ा बड़ा काट लें। इसके बाद कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी रिंग के दोनों हिस्सों को लगाकर उसे अच्छी तरह कस दें। एक्ट्रेस के अनुसार आपको इस काम को करने के लिए ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं है।

यहां देखिए वीडियो: https://www.instagram.com/reels/DaKxMToNX90

इस तरह 5-6 वॉल हैंगिंग तैयार करके दीवार को सजाया जा सकता है। वीडियो में उन्होंने बताया कि इन वॉल हैंगिंग्स को सीधी लाइन में लगाने से बचें। इसकी बजाय थोड़ा ऊपर-नीचे और दूरी बनाते हुए सजाएं। इससे दीवार नेचुरल और क्रिएटिव लगेगी।

क्या जूट डेकोर ट्रेंड में है?

इंडियन एक्सप्रेस ने जूट वॉल हैंगिंग के बढ़ते ट्रेंड को लेकर द गोल्ड लीफिंग स्टूडियो के कॉन्सेप्ट डिजाइनर और गोल्ड लीफिंग आर्टिस्ट इमरान खान से बात की। उन्होंने बताया कि जूट से बने वॉल हैंगिंग फिर से ट्रेंड में आ रहे हैं।

पिछले कुछ सालों में होम डेकोर का चलन फिर से बढ़ा है। यही वजह है कि जूट एक बार फिर मॉडर्न होम डेकोर का हिस्सा बनता जा रहा है। इसकी प्राकृतिक बनावट, गर्माहट का एहसास और पर्यावरण के अनुकूल होने की वजह से लोग इसे घर सजाने के लिए पसंद कर रहे हैं।

इमरान खान के अनुसार जूट से बनी सजावटी चीजें प्राकृतिक और हाथों से बनी चीजों जैसा एहसास कराती है। जूट फैब्रिक लकड़ी, पत्थर और लिनन जैसे प्राकृतिक मटेरियल के साथ अच्छा लगता है। जूट से बना होम डेकोर मॉडर्न, बोहेमियन और रस्टिक जैसी कई तरह की इंटीरियर थीम में अच्छा लगता है। इसे बालकनी, कमरे के किसी खाली कोने या स्टेटमेंट लाइट के आसपास भी सजाया जा सकता है।

उन्होंने सलाह दी कि होम डेकोर चुनते समय सिर्फ ट्रेंड्स पर नहीं बल्कि गुणवत्ता और कारीगरी पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार ट्रेंड समय के साथ आते-जाते रहते हैं लेकिन अच्छी तरह से तैयार की गई डेकोरेटिव चीजें हमेशा खास और क्रिएटिव लुक देती हैं।

अगर आप भी बिना ज्यादा खर्च किए अपनी खाली दीवार को सजाना चाहते हैं, तो ट्विंकल खन्ना का यह जूट वाला DIY आइडिया ट्राई कर सकते हैं। इससे बिना पेंट किए भी दीवार को आकर्षक और स्टाइलिश बनाया जा सकता है।