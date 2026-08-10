हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके घर का कोना-कोना सुंदर, आकर्षक और मॉडर्न नजर आए। इसके लिए लोग इंटीरियर पर काफी ध्यान देते हैं और सजावट के लिए मोटी रकम खर्च करते हैं। लेकिन कई बार बाथरूम के इंटीरियर पर ध्यान नहीं देते। इसके साथ ही कई घरों में कुछ साल पहले वाले डिजाइन के बाथरूम बने हुए हैं, जो दिखने में सिंपल नजर आते हैं। अगर आपका भी बाथरूम साधारण दिखता है, उसे प्रीमियम लुक देने के लिए महंगे आइटम्स की जगह कुछ पुरानी और इस्तेमाल में न आने वाली चीजों को थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं:

1- पुरानी ट्रे से सजाएं

घर में अगर लकड़ी या मेटल की पुरानी ट्रे है तो इससे आपके बाथरूम का लुक बदल सकता है। ट्रे को साफ कर इसमें छोटी खुशबूदार मोमबत्ती, साबुन, परफ्यूम और एक छोटा पैधा रख दें। इसे वॉश बेसिन के पास रखने से बाथरूम में मिनी स्पा जैसा एहसास होता है। ऐसे में आप पुरानी लकड़ी या मेटल के ट्रे की मदद से बाथरूम का लुक बदल सकते हैं।

2- पुराने कांच से दें आकर्षक लुक

पुराने शीशों की मदद से आप सिंपल बाथरूम को एक क्लासी टच दे सकते हैं। इसके लिए पुराने छोटे मिरर को बाथरूम की खाली दीवार पर लगा दें। इसके फ्रेम को नया पेंट या फिनिश देकर उसे मॉडर्न लुक दे सकते हैं। शीशे को सिंक के आसपास लगा सकते हैं, इससे बाथरूम थोड़ा खुला और बड़ा नजर आता है।

3- कांच के जार का करें इस्तेमाल

अगर आपके पास पुराने और स्टाइलिश कांच के जार हैं तो उन्हें आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं। इसमें कॉटन पैड, कॉटन बड्स, साबुन के छोटे टुकड़े या अन्य छोटी-छोटी चीजों को रख सकते हैं। जार को आकर्षक बनाने के लिए उस पर रिबन, लेबल या पेंट भी कर सकते हैं।

4- बोतलों से बनाए प्लांटर

अगर आपके पास छोटी कांच की बोतलें हैं, तो इनकी मददसे अपने बाथरूम को एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। इन बोतलों को साफ करके इनमें मनी प्लांट या अन्य पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। इन्हें मजबूत हुक की मदद से आप बाथरूम में लटका भी सकते हैं।

5- लकड़ी के बॉक्स से बनाएं शेल्फ

अगर घर में कोई पुरानी लकड़ी का बॉक्स रखा है, तो उसे आप बाथरूम में शेल्फ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप बाथरूम की थीम से मेल खाते रंग से पेंट भी कर सकते हैं। इस शेल्फ में आप छोटे तौलिए, स्किनकेयर प्रोडक्ट, परफ्यूम या सजावटी सामान रख सकते हैं।

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