महिलाओं की अलमारी में कपड़ों अच्छा-खासा कलेक्शन होता है, जिसमें अलग-अलग डिजाइन और पैटर्न वाली कुर्तियां भी शामिल होती हैं। कई बार कुछ कुर्तियां ट्रेंड से बाहर होने, पुरानी लगने या कम पहने जाने की वजह से इस्तेमाल में नहीं आतीं। हालांकि, ऐसी कुर्तियों का कपड़ा अक्सर बिल्कुल ठीक होता है। ऐसे में उन्हें फेंकने या अलमारी में किसी कोने में पड़े रहने देने के बजाय उनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इन कुर्तियों की मदद से घर पर एक स्टाइलिश और उपयोगी लॉन्ड्री बास्केट तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर किस तरह तैयार करें लॉन्ड्री बास्केट

जरूरत के सामान

पुरानी कॉटन या मोटे कपड़े की कुर्ती

पुरानी प्लास्टिक/वायर बास्केट या गोल फ्रेम

कैंची

सुई-धागा या सिलाई मशीन

फैब्रिक गोंद

इलास्टिक या मजबूत फीता

पुराना चादर या कपड़ा लाइनिंग के लिए

कैसे बनाएं लॉन्ड्री बास्केट

इसके लिए एक साफ कुर्ती की सिलाई खोलकर कपड़े को अलग-अलग हिस्सों में काट लें। अगर कुर्ती का प्रिंट अच्छा है, तो उसे बास्केट के बाहर की तरफ रखने के लिए पर्याप्त बड़ा हिस्सा बचाएं। अब पुरानी प्लास्टिक बास्केट, वायर बास्केट या किसी मजबूत गोल फ्रेम को ले लें, इससे मजबूत लॉन्ड्री बैग तैयार किया जा सकता है।

बास्केट की ऊंचाई और चौड़ाई को नापकर कुर्ती के कपड़े को उसी हिसाब से काट लें। ऊपर की तरफ थोड़ा अतिरिक्त कपड़ा रखें, ताकि उसे अंदर की ओर मोड़कर अच्छी फिनिश दी जा सके। अगर कपड़ा पतला है, तो अंदर पुराने चादर या किसी मजबूत कपड़े की एक परत लगा सकते हैं। इससे बास्केट ज्यादा टिकाऊ बनता है और कपड़ा जल्दी ढीला नहीं होता। कपड़े को बास्केट के चारों ओर अच्छी तरह लपेटकर सिलाई या फैब्रिक गोंद की मदद से फ्रेम से जोड़ दें। ऊपर के किनारे को अंदर की ओर मोड़कर सिल दें, ताकि कपड़ा निकले न।

अब कुर्ती के बचे हुए मजबूत कपड़े से दो पट्टियां काटकर हैंडल तैयार कर लें। इन्हें दोनों तरफ मजबूती से सिल दें। चाहें तो पुराने बैग की स्ट्रैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुर्ती पर फूलदार, प्रिंटेड या कढ़ाई वाला डिजाइन है, तो उसे बास्केट के सामने वाले हिस्से पर रख सकते हैं। बची हुई कुर्ती की आस्तीन या बॉर्डर से ऊपर के किनारे पर छोटा सजावटी पैच भी लगाया जा सकता है। इससे बास्केट थोड़ा आकर्षक नजर आता है। इस तरह आप पुरानी कुर्ती की मदद से एक खूबसूरत और उपयोगी लॉन्ड्री बास्केट तैयार कर सकते हैं, जिसमें गंदे कपड़ों को आसानी से रखा जा सकता है।

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