बारिश का मौसम सिर्फ हरियाली और ठंडक ही नहीं लाता, बल्कि बागवानी के लिए भी सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इस मौसम में मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों को बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। खासकर आयुर्वेदिक पौधे मानसून में तेजी से बढ़ते हैं और कम देखभाल में भी अच्छी तरह फलते-फूलते हैं। यदि आप अपने घर में एक छोटा-सा हर्बल गार्डन बनाना चाहते हैं, तो मानसून का समय सबसे उपयुक्त है। आइए जानते हैं ऐसे 8 आयुर्वेदिक पौधों के बारे में, जिन्हें बारिश के मौसम में आसानी से लगाया जा सकता है और जिनके औषधीय लाभ पूरे साल मिलते हैं।
तुलसी
तुलसी को आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों की रानी कहा जाता है। मानसून के दौरान गर्म और नम वातावरण में यह तेजी से बढ़ती है। इसके पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी, खांसी और श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं। नियमित रूप से तुलसी की चाय या काढ़ा पीना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
लेमनग्रास
लेमनग्रास एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो बारिश के मौसम में खूब फलता-फूलता है। इसकी सुगंधित पत्तियां चाय और हर्बल ड्रिंक्स में इस्तेमाल की जाती हैं। यह पाचन को बेहतर बनाने, शरीर की थकान दूर करने और तनाव कम करने में मददगार माना जाता है।
एलोवेरा
एलोवेरा एक रसीला पौधा है, लेकिन सही जल निकासी वाली मिट्टी में मानसून के दौरान यह अच्छी तरह बढ़ता है। इसके पत्तों में मौजूद जेल त्वचा को ठंडक पहुंचाने, छोटे घावों और जलन को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा एलोवेरा त्वचा और बालों की देखभाल के लिए भी बेहद लोकप्रिय है।
पुदीना
पुदीना बारिश के मौसम में तेजी से फैलने वाला पौधा है। इसे नम मिट्टी और हल्की छाया पसंद होती है। पुदीने की पत्तियां पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने, इसमें मौजूद मेंथॉल शरीर को ठंडक पहुंचाने और सांसों को ताजगी देने में मदद करती हैं। इसका चटनी, चाय और ड्रिंक्स में खूब इस्तेमाल होता है।
गिलोय
गिलोय एक बेलनुमा आयुर्वेदिक पौधा है जो मानसून में तेजी से बढ़ता है। इसे किसी सहारे या बाड़ के पास आसानी से उगाया जा सकता है। गिलोय को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सीजनल इंफेक्शन्स से बचाव के लिए जाना जाता है। इसके तनों का रस आयुर्वेद में औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है।
अदरक
बारिश का मौसम अदरक लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे ढीली और उपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। अदरक में मौजूद एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण गले की खराश, मतली और पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं। यह रसोई और स्वास्थ्य दोनों के लिए उपयोगी है।
अजवाइन का पौधा
अजवाइन का पौधा कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है और मानसून में इसकी वृद्धि तेज हो जाती है। इसकी सुगंधित पत्तियां एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती हैं। गर्म पानी में इसकी पत्तियां डालकर पीने से पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
अश्वगंधा
अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध जड़ी-बूटियों में से एक है। मानसून की शुरुआत में इसे बीज से उगाने पर इसकी जड़ें मजबूत बनती हैं। अश्वगंधा शरीर को तनाव से निपटने में मदद करती है, ऊर्जा बढ़ाती है और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक मानी जाती है।
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