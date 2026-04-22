घर की बालकनी से लेकर छत तक पर काफी लोग गार्डनिंग करना पसंद करते हैं। इसमें तरह-तरह के फूल, सब्जियां और हरे-भरे पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी ताजा और सुकूनभरा बनाते हैं। इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए अक्सर लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके घर में ही कई ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से आप ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, जिसमें से एक है प्याज के छिलके।

प्याज लगभग हर रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक आम सब्जी है। इसके छिलकों को हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि यही छिलके पौधों के लिए बेहद फायदेमंद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन सकते हैं। प्याज के छिलकों में पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने और उन्हें कीड़ों से बचाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर प्याज के छिलकों से कैसे खाद बनाएं।

1- लिक्विड फर्टिलाइजर

सबसे पहले 1-2 मुट्ठी या जितनी प्याज के छिलके उपलब्ध हों उन्हें एक बाल्टी में डाल दें। इसमें 1 लीटर पानी डालकर 24-48 घंटे के लिए भिगो दें। इतनी देर में पानी का रंग हल्का भूरा हो जाएगा। अब इस पानी को छान लें और पौधों की जड़ों में डाल दें। यह पौधों को तुरंत पोषण देने का आसान तरीका है।

2- ड्राई पाउडर फर्टिलाइजर

प्याज के छिलकों को धूप में अच्छी तरह सूखा लें। सूखने के बाद इन्हें पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को मिट्टी में मिला दें या गमले के ऊपर से छिड़क दें। इससे मिट्टी की उर्वरता धीरे-धीरे बढ़ती है।

3- कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका

एक बाल्टी या डिब्बे में सबसे नीचे सूखी पत्तियों की परत बिछा दें। इसके ऊपर से प्याज के छिलके और अन्य किचन वेस्ट (सब्जियों व फल के छिलके) डाल दें। इसके बाद फिर से सूखी सामग्री की परत डालें। इस तरह गीले और सूखे वेस्ट की परतें बनाते रहें। अगर यह बहुत सुखा लगे तो इस पर थोड़ा पानी छिड़ दें। हफ्ते में 1-2 बार कंपोस्ट को पलटें या हिला दें। जब यह गहरे भूरे रंग का और मिट्टी जैसा दिखने लगे, तो समझें कि कंपोस्ट तैयार हो गया है। अब इसे आप अपने गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं।

घर पर बनाई गई ऑर्गेनिक खाद की मदद से पौधों की ग्रोथ तेज होती है और साथ ही पौधे हरे-भरे रहते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही फल-फूल भी जल्दी आने लगते हैं।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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