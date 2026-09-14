लकड़ी की बुनी हुई पुरानी टोकरियां घर में सामान रखने के साथ-साथ सजावट के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ ही कई प्लास्टिक की टोकरियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। समय के साथ जब इनका रंग फीका पड़ने लगता है या ये खराब हो जाती हैं, तो अक्सर लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। मजबूत और हल्की होने के कारण ऐसी टोकरियों का इस्तेमाल आप दीवार पर आसानी से कर सकते हैं। इनमें रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें रखी जा सकती हैं। आइए जानते हैं किस तरह पुरानी टोकरियों की मदद से दीवार पर स्टोरेज शेल्फ बनाया जा सकता है।

ऐसी चुनें टोकरियां

सबसे पहले ऐसी पुरानी टोकरी चुनें जो ज्यादा टूटी या कमजोर न हो। बांस, लकड़ी, रतन या मजबूत प्लास्टिक की टोकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टोकरी में दरार या टूटे हुए हिस्से हैं तो उसे पहले ठीक कर लें। अलग-अलग आकार की टोकरियां हों तो उन्हें लगाकर भी खूबसूरत डिजाइन बनाया जा सकता है।

साफ करने का तरीका

पुरानी टोकरी की धूल और मिट्टी को ब्रश की मदद से साफ कर लें। अगर टोकरी लकड़ी या बांस की है तो उसे साफ करने के लिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल न करें। जरूरत पड़ने पर गीले कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें। इन टोकरियों को खूबसूरत बनाने के लिए सफेद, क्रीम, भूरा या हल्का पेस्टल रंग का पेंट कर सकते हैं। लकड़ी या बांस की टोकरी पर वुड पॉलिश कर सकते हैं।

चुन सकते हैं ये डिजाइन

टोकरी को दीवार पर लगाने से पहले उसका डिजाइन तय करें। आप चाहें तो एक ही आकार की 3-4 टोकरियां एक लाइन में लगा सकते हैं। इसके अलावा टोकरियों को एक-दूसरे के ऊपर थोड़ा अंतर रखते हुए भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बड़ी और छोटी टोकरियों को मिलाकर असमान लेकिन आकर्षक डिजाइन बना सकते हैं। इसके अलावा बीच में बड़ी और उसके दोनों तरफ छोटी टोकरियां भी लगाकर डिजाइन दे सकते हैं।

दीवार पर इस तरह करें फिट

जिस दीवार पर टोकरी लगानी है, वहां पेंसिल से निशान लगा लें। सभी टोकरियों के बीच समान दूरी रखें। दीवार पर टोकरियों को टांगने के लिए स्क्रू, वॉल प्लग या मजबूत हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्की दीवार में ड्रिल करके वॉल प्लग और स्क्रू लगा सकते हैं। हल्की टोकरी के लिए आप मजबूत वॉल हुक इस्तेमाल कर सकते हैं।

लिविंग रूम में लगाएं

इन टोकरियों को आप लिविंग रूम में लगाकर उसमें छोटी किताबें, मैगजीन, रिमोट, चाबियां और सजावटी सामान रख सकते हैं। यह दिखने में आकर्षक होती हैं, जिससे पूरे कमरे का लुक बदल जाता है।

बेडरूम में ऐसे करें इस्तेमाल

बेडरूम का लुक बदलने के लिए भी टोकरियों को दीवार पर शेल्फ के रूप में लगाया जा सकता है। इसमें आप स्कार्फ, बेल्ट, छोटी एक्ससेरीज, किताबें और दूसरी हल्की चीजें रख सकते हैं।

यहां भी कर सकते हैं इस्तेमाल

इसी तरह किचन में छोटे टॉवल, पैकेट वाले हल्के सामान और छोटे किचन ऑर्गनाइजर रख सकते हैं। साथ ही स्टडी रूम में भी इन टोकरियों को लगाकर उसमें छोटी किताबें, खिलौने, रंग भरने वाली कॉपी और स्टेशनरी रखी जा सकती है। इस तरह आप बेकार पड़ी पुरानी टोकरियों को सजावट के साथ रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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