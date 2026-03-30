घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम फेंक देते हैं या फिर यूं ही कहीं कोने में रख देते हैं। लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिटिविटी से आप इन्हीं सामानों से आप कई सारी खूबसूरत और उपयोगी चीजें बना सकते हैं। इन्हीं में से एक है कांच की बोतलें, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन इन बोतलों का दोबारा इस्तेमाल करके आप यूनिक और स्टाइलिश हैंगिंग लाइट तैयार कर सकते हैं। यह लाइट आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाने से लेकर घर के किसी भी कोने में सजाने के लिए शानदार डेकोरेशन पीस बन सकती है। इससे न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि पुराने सामान को नया और काम का रूप भी मिल सकता है।

खूबसूरत लाइट बनाने के लिए नीले रंग की बोतलें चुनें, जो हल्की और सुंदर रोशनी देती हैं। हालांकि, घर की सजावट के अनुसार किसी भी रंग की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बोतल जितनी ज्यादा पारदर्शी होगी, उतनी ही ज्यादा रोशनी बाहर आएगी।

जरूरत का सामान

ग्लास कटर (कांच काटने के लिए)

पानी उबालने के लिए बर्तन

बारीक सैंडपेपर (घिसने वाला कागज)

ड्रेमल मशीन (छोटे इलेक्ट्रिक कटिंग/घिसाई टूल)

खाली कांच की बोतलें

बल्ब

लाइट लगाने वाला होल्डर

बनाने का आसान तरीका

स्टेप- 1

सबसे पहले ग्लास कटर की मदद से बोतल निचले हिस्से पर हल्का निशान (कट लाइन) बनाएं। इसके लिए आप ग्लास बोतल कटिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे बोतल काटते वक्त दस्ताने और चश्मा पहनना न भूलें।

स्टेप- 2

जहां आपने कट का निशान बनाया है, वहां पहले गर्म पानी डालें और फिर ठंडा पानी डाल दें। ऐसा करने से कांच उसी लाइन से धीरे-धीरे अलग होकर कट जाता है।

स्टेप- 3

अब बारीक सैंडपेपर पर थोड़ा पानी डालकर बोतल के कटे हुए हिस्से पर धीरे-धीरे रगड़ें। इससे किनारे चिकने हो जाते हैं। अगर कहीं किनारे तेज रह जाएं, तो जरूरत पड़ने पर ड्रेमल मशीन से उन्हें और घिसकर स्मूद कर लें। अगर ये मशीन नहीं है तो सैंडपेपर की मदद से किनारे को चिकना बनाएं।

स्टेप- 4

अब लाइट फिटिंग के तारों को बोतलों के मुंह से अंदर की ओर निकालें और उन्हें माउंटिंग बेस से अच्छी तरह फिक्स कर दें। अब होल्डर में बल्ब लगाएं और अपनी पसंद की जगह पर इन तैयार पेंडेंट लाइट्स को टांग दें।

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