अक्सर घरों में पुरानी बांस की टोकरी का इस्तेमाल फल, सब्जियां और अन्य कई सामान रखने के लिए किया जाता है। यह दिखने में आकर्षक लगती है। समय के साथ पुराने होने पर इनका रंग फीका हो जाता है, धूल-मिट्टी की वजह से ये गंदी दिखने लगती है या हल्की टूट भी जाती हैं। ऐसे में उन्हें बेकार समझकर लोग फेंक देते हैं। लेकिन पुरानी बांस की खराब हो चुकी टोकरी की मदद से आप अपने गार्डन के लिए कई सुंदर और आकर्षक डिजाइन वाले गमले तैयार कर सकते हैं। इन गमलों पर बांस की बुनाई का पैटर्न भी आ सकता है। आइए जानते हैं किस तरह घर पर पुरानी बांस की टोकरी से सीमेंट का गमला बनाएं।

स्टेप- 1

गमला बनाने के लिए ऐसी बांस की टोकरी चुनें, जो मजबूत, सूखी और अच्छी स्थिति में हो। इसके साथ ही ऐसी टोकरी चुनें जिसमें बुनाई उभरी हुई और साफ नजर आए। सबसे पहले टोकरी से धूल, मिट्टी और अन्य गंदगी साफ कर लें। सीमेंट लगाने से पहले टोकरी की बनावट को ध्यान से देखें। क्योंकि अगर सीमेंट टोकरी की अंदरूनी बुनाई के संपर्क में रहेगा, तो वही टेक्सचर गमले की बाहरी सतह पर उभर सकता है।

स्टेप- 2

लगभग 1 हिस्सा सीमेंट और 2 से 3 हिस्से बारीक रेत लें और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें। मिश्रण न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत सूखा। इसे ऐसा रखें कि यह आसानी से फैल सके और टोकरी की बुनाई के बीच की जगहों में भी अच्छी तरह बैठ जाए। अब टोकरी के अंदर सीमेंट मिश्रण की एक समान परत लगाना शुरू करें। इसे हाथों की मदद से फैलाएं और हल्के दबाव के साथ टोकरी की बुनाई पर बैठाएं। पैटर्न उभारने के लिए सीमेंट की सतह पर अच्छी तरह दबाना जरूरी है। इससे मिश्रण बुनाई के छोटे-छोटे हिस्सों में पहुंच सकेगा।

स्टेप- 3

अब एक छोटा प्लास्टिक का गमला या टोकरी लें, जो आपकी टोकरी के आकार से छोटा हो। इसे सीमेंट की परत के बीच में रखें। इसके चारों तरफ समान जगह छोड़ें, ताकि गमले की दीवार हर तरफ लगभग बराबर मोटी रहे। गमले के नीचे ड्रेनेज होल जरूर रखें। इसके लिए छोटी पाइप या गोल प्लास्टिक का टुकड़ा लगा सकते हैं।

स्टेप- 4

सीमेंट डालने के बाद टोकरी को 24 से 48 घंटे के लिए सुरक्षित जगह पर रखकर सेट होने दें। जब सीमेंट अच्छी तरह सेट जाए, तो टोकरी को धीरे-धीरे हटाएं। किसी हिस्से में सीमेंट फंसा हो तो सावधानी से निकालें। मोल्ड से निकालने के बाद तैयार गमले को क्योरिंग के लिए कुछ दिनों तक रख दें।

स्टेप- 5

जब क्योरिंग अच्छे से हो जाए तो गमले के किनारों को सैंडपेपर से हल्के हाथ से रगड़कर बराबर कर लें। अब आप गमले के बाहरी सतह को मैट पेंट या सीमेंट पेंट से रंग सकते हैं। इससे बुनाई का पैटर्न ज्यादा स्पष्ट नजर आ सकता है। अब इसमें मिट्टी भरकर आप पौधे लगा सकते हैं।

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