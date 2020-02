हल्दी मुंहासों को कम करने में करता है मदद, जानिए कैसे करें इसका सही इस्तेमाल

Beauty Tips in Hindi, Tips to Remove Acne, Acne Prevention Home Remedies, Types of Turmeric Packs for Acne: कील-मुंहासों की समस्या से हर कोई जिंदगी में कभी न कभी जरूर परेशान होता है। मुंहासे चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं, ऐसे में लोग इसे खत्म करने के लिए कई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए महंगी क्रीम से ज्यादा सुरक्षित घरेलू उपचारों को मानते हैं। इन उपचारों में सबसे पहले नाम आता है हल्दी का जिसके कई औषधीय गुणों से सभी लोग परिचित हैं। हल्दी एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे मुंहासे जल्दी ठीक हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह हल्दी का उपयोग करके आप जिद्दी मुंहासों को अलविदा कह सकते हैं।

नीम के साथ हल्दी: ‘एनडीटीवी’ में छपी एक खबर के अनुसार नीम के पत्ते और हल्दी का मिश्रण मुंहासों से लड़ने में कारगर है। इसे बनाने के लिए नीम के कुछ पत्तों को पानी में उबाल कर पीस लें। फिर उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएं और अपने मुंहासों पर लगाएं। इस लेप को अच्छे से सूखने से पहले न हटाएं। सूखने के बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। इस लेप को हफ्ते में दो बार लगाने से चेहरे के मुंहासे जल्द ही गायब हो जाएंगे।

हल्दी और बेसन: 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच गुलाब जल या दही मिला कर इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को मुंहांसो पर और उसके आसपास लगाएं। 15 से 20 मिनट तक उस पेस्ट को चेहरे पर ही लगे रहने दें और उसे बाद चेहरे को वाश करें। मुहांसो को खत्म करने के लिए इस पेस्ट का हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करना चाहिए।

दूध और हल्दी: हल्दी और दूध का मिश्रण न केवल सर्दी-खांसी में बल्कि मुंहासों को दूर करने में भी सहायक है। इस मिश्रण को बनाना बेहद आसान है, 2 चम्मच दूध में 1/2 चम्मच हल्दी मिलाएं। कॉटन बॉल या रुई की मदद से इस सॉल्यूशन को अपने मुंहासों पर लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरे को अच्छे से धो लें। हर दूसरे दिन इस मिश्रण के इस्तेमाल से आपको चेहरे पर कम मुंहासें नजर आएंगे।

हल्दी और एलोवेरा का पेस्ट: त्वचा को सेहतमंद रखने में एलोवेरा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुंहांसो को दूर करने में भी एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। 2 चम्मच एलोवेरा में आधा चम्मच हल्दी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें। कोशिश करें कि एलोवेरा के पत्ते के बीच से निकला प्राकृतिक एलोवेरा पल्प का ही इस्तेमाल करें। इस मिश्रण को मुंहासों पर लगाएं और 10 मिनट तक रहने दें। उसके बाद इसे सादे पानी से धो लें, हर दूसरे दिन आप इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

शहद और हल्दी: 1 चम्मच हल्दी को 1/2 चम्मच शहद में मिलाकर एक पेस्ट बना लें और मुंहासे वाले हिस्से में लगाएं। 10-12 मिनट तक इस मिश्रण को वैसे ही रहने दें और उसके बाद पानी से धो लें। मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए आप हफ्ते में इस मिश्रण का इस्तेमाल कई बार कर सकते हैं।

